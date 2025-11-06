Alucinante tráiler de Stranger Things 85, el spin-off de animación que amplía la saga en Netflix

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Tras su quinta y última temporada, que arrancará en Netflix el próximo 26 de noviembre, Stranger Things ampliará su universo con Tales from 85 (Historias del 85). A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un primer y alucinante tráiler de este spin-off en clave de animación que verá la luz en 2026, mostrando los regresos de Once, Mike, Will, Lucas y Dustin, los protagonistas de la serie original.

"Nos preguntábamos si queríamos hacer algo más con Stranger Things. Y se nos ocurrió esto", confiesan Matt y Ross Duffer, los creadores de la serie de Netflix, al comienzo del adelanto. Instantes después, las imágenes revelan unas ilustraciones de Jim Hopper reprendiendo a Will y Mike, a Once cuando todavía llevaba el pelo rizado, a Dustin con su walkie-talkie y a Max Mayfield con sus auriculares.

"La idea era plasmar los dibujos animados de los 80", explica Matt Duffer, al tiempo que varias imágenes muestran el diseño y secuencias del proceso creativo. Es entonces cuando se revelan unas escenas en acción de Tales from 85 con Mike, Will y los demás atravesando un bosque de Hawkins en bicicleta.

"La historia transcurre entre las temporadas 2 y 3. Pero pronto descubrimos que nada es lo que parece", afirma el creador de la ficción, Eric Robles. "Sacad las linternas y mochilas porque va a ser increíble", añade, al tiempo que el adelanto descubre a un pequeño demogorgon al cual busca un misterioso científico con traje de protección.

"Bienvenidos de nuevo a Hawkins, en el crudo invierno de 1985, donde los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Tales from 85, una nueva serie animada épica", reza la sinopsis lanzada por Netflix.

El elenco de voces originales no cuenta con los protagonistas de la serie en imagen real e incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike Wheeler, Benjamin Plessala como Will Byers, Braxton Quinney como Dustin Henderson, Elisha Williams como Lucas Sinclair y Brett Gipson como Jim Hopper.