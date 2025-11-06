El arma secreta definitiva contra Vecna, revelada en el tráiler de Stranger Things 5

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

El tráiler oficial de la quinta temporada de Stranger Things está dando mucho que hablar, pues esconde multitud de pistas sobre el destino que aguarda a Once, Will y los demás. El avance no solo adelanta el enfrentamiento decisivo del grupo contra Vecna, sino que también aventura cuál podría ser el arma definitiva que les permitirá vencer en la batalla final.

La música siempre ha sido fundamental en Stranger Things, y no solo para contribuir a esa ambientación de los años 80 tan característica de la serie. Desde el tema Should I Stay Or Should I Go de The Clash, que utilizaron en la primera temporada para comunicarse con Will, hasta Running Up That Hill de Kate Bush en la cuarta, que libró a Max de caer en las garras de Vecna, la música ha servido al grupo tanto para comunicarse con el Mundo del Revés como para protegerse de sus amenazas.

Ahora, todo apunta a que Once y los demás podrían contar con una nueva base de operaciones: la estación de radio WSQK 94.5 FM, también conocida como 'The Squawk' (en español, el graznido). Tanto el tráiler como el merchandising de esta nueva temporada dan a entender que esta emisora será un enclave fundamental en la serie.

En el avance, el personaje de Millie Bobby Brown aparece en lo alto del edificio de la emisora junto a Mike, que habla de cómo se están volviendo locos por tener que estar encerrados. Han pasado 18 meses desde el último capítulo de la cuarta temporada y el Ejército ha puesto a la población de Hawkins en cuarentena militar mientras buscan a Once.

Además, Jonathan aparece en el tráiler moviendo unas estanterías que permiten acceder a túneles ocultos debajo de la emisora, una red secreta que ya apareció en la temporada 2. Los hermanos Duffer publicaron recientemente los guiones de aquella segunda entrega, adelantando que este es "el capítulo más importante de Stranger Things" y una de sus principales inspiraciones para la batalla final.

Los creadores de la serie ya confirmaron a Entertainment Weekly que la antena gigante "desempeña un papel muy importante" en esta temporada final. Esto sugiere que Once y los demás bien podrían usarla como arma contra Vecna o incluso para liberar a Will de la influencia mental del poderoso villano.

Además, a través de la radio también podrían comunicarse con el resto de habitantes de Hawkins, sobre los que también se cierne la amenaza de Vecna. En los compases finales de la cuarta temporada, amenazaba con su inminente destrucción abriendo grietas en la ciudad que conectaban directamente con el Mundo del Revés.