Los Duffer, creadores Stranger Things, revelan secretos de la temporada final

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres entregas, viendo la luz la primera de ellas el próximo 27 de noviembre. Sus creadores, los hermanos Duffer, han respondido ahora a la gran incógnita que envuelve la trama del esperado desenlace de la serie.

"No fue algo que nos costara demasiado imaginar", aseguró Matt Duffer acerca de la concepción del final de Stranger Things en declaraciones a Variety.

"Discutimos algunos detalles durante semanas, pero la idea central del final la teníamos clara desde hacía mucho tiempo", añadió. No obstante, Kate Trefry, una de las guionistas principales de la serie, admitió que desarrollar el desenlace no fue una tarea sencilla, aunque el equipo ya supiera cómo iba a terminar.

"Reescribimos el final una y otra vez, decenas de veces. Lo escribían, regresaban con nuevas ideas, lo desmontábamos por completo y volvíamos a empezar desde cero", explicó. Este tedioso y minucioso proceso refleja la presión de los guionistas para cerrar satisfactoriamente la historia, inspirándose en finales de series exitosas y, a veces polémicas, como A dos metros bajo tierra, Friday Night Lights y Los Soprano.

"Las series que intentan ser demasiado ingeniosas - creo que ahí es donde todo puede salir mal rápidamente", expresó Ross Duffer, refiriéndose así a la dificultad de escribir un final que esté a la altura de las expectativas. No obstante, aunque los hermanos Duffer son conscientes de la trascendencia y el impacto que tendrá el cierre de Stranger Things, están contentos con el resultado logrado.

"Estamos muy entusiasmados con cómo ha quedado el final. Da bastantes nervios estrenarlo. ¡Estoy seguro de que habrá muchas opiniones entre el público!", aseveró Matt.

En cuanto a las incógnitas que la serie ha ido dejando en el aire, entre las que destacan la desaparición de Will Byers en la temporada 1, el verdadero alcance de los poderes de Vecna o cómo surgió el Upside Down (Mundo del Revés), los creadoes aseguraron que serán debidamente respondidas en la quinta temporada de Stranger Things.

La última entrega de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Así, la primera tanda de capítulos, compuesta por cuatro episodios, se estrenará el 27 de noviembre, mientras que la segunda incluirá tres capítulos y verá la luz el 26 de diciembre. Y los fans tendrán que esperar al 1 de enero de 2026 para ver el episodio final.

La temporada 5 de la serie arrancará 18 meses después de los trágicos eventos de la cuarta entrega y su tremendo 'cliffhanger', con Hawkins comenzando a ser absorbido por la grieta del Upside Down tras la devastadora demostración de poder de Vecna.