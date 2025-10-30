Brutal tráiler de Stranger Things 5: La batalla final contra Vecna comienza

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

A menos de un mes de su estreno, la quinta temporada de Stranger Things ha lanzado un nuevo y brutal tráiler con Vecna utilizando a Will para tratar de alzarse victorioso en su batalla contra Once y el resto de héroes de Hawkins. La serie llegará a Netflix dividida en tres partes, con sus cuatro primeros episodios aterrizando en la plataforma el 26 de noviembre.

El épico avance, de casi tres minutos de duración y aderezado con el mítico Who Wants To Live Forever de Queen, muestra a Vecna causando estragos más allá del Mundo del Revés, pues el poderoso villano ha saltado al mundo real para sembrar el caos junto a sus leales demogorgons. "William, tú vas a ayudarme... Una última vez", proclama el monstruo, haciendo levitar a Will hasta tenerlo frente a frente.

"Está planeando acabar con nuestro mundo y no va a parar hasta que nos exprima cada gota de sufrimiento", adivierte Nancy, que aparece armada hasta los dientes y dispuesta a todo para defender a sus amigos. El avance también muestra a Lucas acorralado por un demogorgon en un claustrofóbico túnel y, más adelante, cargando a una Max inconsciente en sus brazos mientras otro de estos letales monstruos del Mundo del Revés corre hacia ellos sin piedad.

"Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio", explica Ross Duffer, cocreador de la serie, a propósito de esta quinta entrega.

"No están viviendo una vida normal", apunta su hermano, Matt Duffer. "Nada en Hawkins es normal ya... Su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo están activos, sino que su vida cotidiana es todo menos normal", señala.

"Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez", reza la sinopsis oficial.

La temporada 5 de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Tras el estreno de los cuatro primeros capítulos el 26 de noviembre, el segundo volumen, compuesto por tres episodios, verá la luz el 26 de diciembre. Habrá que esperar al 1 de enero de 2026 para ver el episodio final, que podría hacer historia en Netflix y estrenarse en cines.