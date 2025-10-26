Vecna tendrá nuevos poderes en Stranger Things 5: "Freddy Krueger con esteroides"

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

A un mes de la esperada quinta y última temporada de Stranger Things, cuyos primeros cuatro episodios llegarán a Netflix el 26 de noviembre, los hermanos Duffer, creadores del proyecto, han adelantado que Vecna volverá nuevos y terroríficos poderes. El villano, presentado formalmente en la cuarta entrega, dejará de estar anclado al Mundo del Revés para convertirse también en una amenaza en la dimensión de los protagonistas.

"Lo hemos estado llamando Vecna 2.0, porque ha cambiado. Esos cambios incluyen poderes que son efectivos en la realidad de Hawkins, ya no están atados al Mundo del Revés. Es más fuerte y más aterrador que nunca, con nuevas habilidades en el mundo real", revela Matt Duffer en una entrevista con Empire, donde añade que el antagonista ahora es una especie de "Freddy Krueger con esteroides": "En la temporada 4, era letal porque podía infiltrarse en tu mente y manipularte de esa manera. Ahora puede reventarte de formas verdaderamente violentas".

Durante la cuarta temporada, Vecna mostró un repertorio psicoquinético tan sofisticado como "cruel": invadía mentes, provocaba alucinaciones, abría portales con sus asesinatos rituales, controlaba la mente colmena del Otro Lado y ejercía una telequinesis capaz de destrozar extremidades mientras sus víctimas flotaban catatónicas.

Conviene recordar el origen de Vecna, que en realidad es Henry Creel, también conocido como Uno, el primer niño con habilidades sobre el que experimentó el Dr. Martin Brenner en el Laboratorio de Hawkins. Tras asesinar a los demás sujetos del programa, Once lo expulsó al Mundo del Revés, donde su cuerpo y su mente se transformaron hasta convertirse en la criatura que, en la cuarta temporada, desgarró la frontera entre dimensiones y provocó la gran fractura de Hawkins. Ese final dejó a Vecna malherido pero vivo, y a la población atrapada en un escenario de invasión en marcha.

THE UPSIDE DOWN, AL DESCUBIERTO

En el plano narrativo, los Duffer han asegurado que la temporada final desvelará por fin la naturaleza y el origen del Mundo del Revés, un misterio cuya resolución se ha aplazado deliberadamente durante años. "Cada temporada decíamos: '¿Deberíamos hablar de ello?' Y respondíamos: 'No, esperemos'. Y, finalmente, hemos pensado: '¡Bueno, ahora tenemos que hacerlo!'", señalaron.

En la última temporada de Stranger Things, cuyo segundo volumen, compuesto por tres capítulos, verá la luz el 26 de diciembre, y el tercero (reservado para un episodio final que podría hacer historia en Netflix y estrenarse en cines) el 1 de enero de 2026, Will Byers volverá a ocupar el centro del relato: "Will realmente vuelve a estar en el centro en la quinta entrega; su arco emocional es el que esperamos que una toda la serie", explicó Ross Duffer.