Primeras imágenes de Daredevil: Born Again, Ironheart y Agatha

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios continúa la puesta a punto de sus próximas series para Disney+. Aunque ha anunciado anteriormente que bajará su ritmo de estrenos, la compañía tiene varios proyectos en desarrollo y algunos llegarán en los próximos meses a la plataforma de streaming. Es el caso de Daredevil: Born Again, Ironheart y Agatha: All Along, que ya han mostrado sus primeras escenas al público.

Durante la celebración Disney Upfront, un evento de presentación de contenidos para profesionales y anunciantes, la compañía mostró en exclusiva a los asistentes tres clips diferentes de las producciones de Marvel Studios.

Por ahora, estos adelantos no se han hecho públicos, aunque podrían llegar en abierto en los próximos meses. Además, el estudio confirmó que el spin-off de Wandavision se estrenará en septiembre de este año y que la nueva serie de Daredevil verá la luz a finales de marzo de 2025.

AGATHA: ALL ALONG

Una de las primeras sorpresas fue la serie Agatha: All Along. El spin-off de Bruja Escarlata y Visión desveló al fin su título definitivo después de jugar durante años con varios cambios que se han confirmado falsos. También se reveló la fecha de estreno, programada el 18 de septiembre. Y junto a estos anuncios llegó el clip exclusivo.

El avance comienza con Agatha Harkness, pero no como bruja sino como una detective que intenta resolver un asesinato. Mientras echa un vistazo a una lista de fechas, junto al 13 de octubre aparece un nombre: "W. Maximoff". Entonces, el personaje de Aubrey Plaza llega y le pregunta si de verdad se ve a sí misma de esa manera.

"Esa bruja se ha ido, dejándote en un hechizo de distorsión. Sal de ahí", le dice también. Tras esto, Agatha finalmente sale del hechizo y promete que puede volver a ser la bruja que era antes de su brutal enfrentamiento con Wanda. La nueva protagonista decide recorrer el sendero para recuperar todo su poder y construir su nuevo aquelarre.

En el clip también aparece el personaje de Patti LuPone, que se pregunta quién en su sano juicio se uniría al aquelarre de Agatha Harkness. Ante esta cuestión, la estrambótica villana responde que no está buscando brujas cuerdas. Con este sugerente momento, el clip concluye.

DAREDEVIL: BORN AGAIN

Al margen de todo lo revelado para Agatha: All Along, Marvel también dio detalles sobre Daredevil: Born Again, una de sus series más esperadas. El proyecto llegará a Disney+ el 25 de marzo de 2025. En esta ocasión, también se mostró un breve avance para ir abriendo bocas.

El adelanto comienza con el Matt Murdock de Charlie Cox con su traje de Daredevil. "Todo el sistema está en tu contra... a menudo es David contra Goliat", dice el superhéroe. Tras esto, aparecen algunos planos de Kingpin, Foggy y Karen, así como una sangrienta secuencia de acción de unos pocos segundos.

Entonces, alguien le pregunta a Matt: "¿Qué clase de abogado eres?". Él responde: "Uno muy bueno". Se trata, evidentemente, de una referencia a su cameo de Spider-Man: No Way Home. El clip concluye con el protagonista poniéndose sus gafas rotas.

IRONHEART

La tercera serie mostrada en el Disney Upfront fue Ironheart, que llegará a Disney+ en algún momento de 2025. La protagonista es Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne. El personaje apunta a ser una sucesora espiritual de Iron Man al usar trajes y tecnología muy similares a los de Tony Stark. Algo que pudo verse en su debut en el UCM en Black Panther: Wakanda Forever.

En el clip de la serie, la heroína aparece intentando diseñar y construir una nueva armadura después de dejar la suya en Wakanda. Para confeccionarla, Riri roba un montón de piezas del campus del MIT. Pero en su robo amateur es descubierta y la expulsan. Tras esto, el tráiler concluye mostrando algunos planos del traje completo de Ironheart.