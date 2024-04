Filtrado el primer vídeo oficial de Charlie Cox en Daredevil: Born Again

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

El Daredevil de Charlie Cox regresará una vez más al Universo Cinematográfico Marvel con la esperadísima Daredevil: Born Again. El superhéroe tendrá su propia serie, que será una suerte de continuación del proyecto de Netflix que alcanzó las tres temporadas. Ahora, se ha mostrado al fin el primer vistazo del Hombre sin Miedo.

En una presentación en la junta de accionistas de Disney se compartió un clip de apenas un segundo en el que puede apreciarse, sin embargo, al protagonista de Daredevil: Born Again. La cámara se sitúa a sus espaldas y rápidamente gira para revelar su rostro, parcialmente tapado por su icónico casco, cuyo ojo brilla intensamente.

First official look at Daredevil in the 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' series showcased in Walt Disney 2024 Annual Meeting of Shareholders. pic.twitter.com/dz7nlnQPQn