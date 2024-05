Marvel ficha a Giancarlo Esposito, el villano de moda

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Ya es oficial. Giancarlo Esposito se une al Universo Cinematográfico Marvel. El aclamado actor, conocido por sus papeles de villano en series como Breaking Bad, su precuela Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian de Star Wars o la más reciente The Gentlemen, llega por fin al Universo Cinemato gráfico Marvel.

Ha sido el propio actor quien, durante su paso por la Comic Culture Experience (CCXP) celebrada en México, ha confirmado que ha conseguido un papel en el UCM, pero no ha revelado qué personaje interpretará. Según informa Collider, Esposito no dijo qué papel interpretará, reveló que no será el Profesor X. Algo significativo, ya que el propio interprete se había postulado públicamente para encarnar a la nueva versión de Charles Xavier en el cine aportando una visión diferente al personaje.

En todo caso, Esposito se mostró entusiasmado con el personaje que encarnará en Maravel y digo, con una sonrisa, que llegará "más pronto que tarde", lo que sugiere que podría estar secretamente vinculado a uno de los próximos proyectos del MCU que ya están en producción. El actor que dio vida a Gus Fring en Breaking Bad y Better Call Saul y a Moff Gideon en The Mandalorian también dijo que su papel será "mejor de lo que puedas imaginar".

Eso sí, fiel al hermetismo que caracteriza todas las producciones de Marvel Studios, el actor no dio ninguna pista sobre su personaje en el UCM será un héroe o un villano, lo que deja a los fans especulando sobre diferentes posibilidades desde el Doctor Doom o Galactus en la próxima Los 4 Fantásticos, que se estrenará en julio de 2025.

Esposito también ha sonado como posible nueva encarnación de villanos como Mister Siniestro o Magneto en la nueva versión de los X-Men para el Universo Marvel. Otros personajes de la Casa de las Ideas a los que se han vinculado el nombre del actor son Norman Osborn (a.k.a. Duende Verde) o Mephisto, la esperada encarnación del Diablo en el UCM.

A sus 66 años, y tras pasar enormes dificultades hace más de una década que le llevaron incluso a pensar en tomar medidas drásticas para sacar adelante a su familia, Esposito cuenta con una agenda repleta en los últimos años. Acaba de protagonizar la miniserie Caleidoscopio de Netflix y la serie Parish de AMC y tiene pendiente el estreno de la cuarta temporada de The Boys.

Además, tiene pendiente el estreno de proyectos cinematográficos tan potentes como Megalópolis de Francis Ford Coppola o MaXXXine de Ti West y acaba de aparecer en la cinta de terror Abigail de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.