Filtración de Daredevil: Born Again confirma el debut de un nuevo villano en el Universo Marvel

Charlie Cox interpretará una vez más a Matt Murdock en Daredevil: Born Again. Y un vídeo filtrado desde el set de rodaje ya ha revelado quién es el siniestro villano que debutará en el UCM para enfrentarse al hombre sin miedo en la serie de Marvel.

Fue en julio de 2023 cuando los rumores sobre quién podría ser el nuevo adversario de Murdock en Daredevil apuntaban a un viejo conocido de los cómics, Muse. Ahora, un revelador detalle aparecido en unas imágenes del set de rodaje confirman que será el nuevo enemigo del protector de Hell's Kitchen.

En una secuencia de este clip que ya circula por Internet, muestra un retrato de Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) hecho a base de graffiti que representa las dos caras del capo criminal. Pero también pone al descubierto un significativo detalle de cara a la trama de la serie; la identidad de su autor, Muse.

De esta manera, la Casa de las Ideas, confirma que, efectivamente, este siniestro villano surgido de las viñetas también dará su salto al UCM para enfrentarse a Daredevil en Born Again. Bajo el traje y la máscara de Muse se esconde Vincent Van Gore, un psicópata que pronto se establecería como némesis del héroe cometiendo atroces asesinatos para convertir las insignificantes vidas de sus víctimas en obras de arte. Y bien podría tener la oportunidad de hacerlo también en el Universo Cinematográfico Marvel.

So Muse is now confirmed to appear on Daredevil: Born Again pic.twitter.com/g4KAuRgN5i