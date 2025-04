Pedro Pascal se niega a aceptar el destino de Joel en The Last of Us 2x02: "Me pone triste"

Pedro Pascal se niega a aceptar el destino de Joel en The Last of Us 2x02: "Me pone triste" - HBO

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

El segundo capítulo de la segunda temporada de The Last of Us ha llevado a la pequeña pantalla uno de los momentos más devastadores del videojuego homónimo. Y tras la impactante última entrega de la serie de HBO, Pedro Pascal ha compartido su reacción a la secuencia, una de las más duras y emotivas que ha rodado hasta la fecha.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo, Joel es asesinado por Abby como venganza por la muerte de su padre, al que el personaje de Pascal mató al final de la primera temporada en el hospital de Salt Lake City para salvar a Ellie hace cinco años. La joven mata al protagonista precisamente con el personaje de Bella Ramsey como testigo.

En una entrevista con EW, Pascal ha expresado su opinión sobre la muerte de Joel en el episodio 2, dirigido por Mark Mylod. "Estoy en plena negación. Me doy cuenta de esto cada vez más a medida que envejezco; me encuentro cayendo en la negación de que algo haya terminado", ha confesado.

"Sé que estoy unido para siempre con muchos miembros de esta experiencia y simplemente tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca lo haré bajo las circunstancias de interpretar a Joel en The Last of Us. Y no, no le dedico mucho tiempo a pensarlo porque me pone triste", agregó el actor.

Para quienes jugaron a The Last of Us Parte II, en el que se basa la segunda temporada, la muerte de Joel no les habrá sorprendido. El personaje muere de forma similar en el juego, también a manos de Abby. Queda por ver si el resto de la temporada también será fiel al material original, pero, por el momento, en el capítulo 2 Ellie le dice a Abby que la matará por asesinar a Joel.

En el capítulo, Ellie, Jesse y Dina arrastran el cuerpo de Joel de vuelta a Jackson, lo que da pie a un emotivo episodio en el que Tommy y otros personajes descubren lo sucedido, y Ellie comienza a procesar su dolor por su pérdida. Sin embargo, es posible que esta no sea la última vez que el público vea a Joel, ya que se ha adelantado que habrá un flashback centrado en Eugene. El primer capítulo de esta segunda temporada ya reveló que Joel no tuvo más remedio que matar a este personaje.

Un gran desafío para el resto de la segunda temporada de The Last of Us es cómo avanzar sin uno de sus dos personajes principales. Aunque Ramsey ha sido todo un acierto como Ellie, las cosas serán muy diferentes sin Pascal, y es posible que no todo el público esté de acuerdo con este drástico cambio de rumbo. La decisión de matar a Joel en The Last of Us Parte II generó controversia en el momento del lanzamiento del juego, y esta polémica podría volver ahora con la audiencia de la serie.