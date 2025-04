Showrunners de The Last of Us justifican el polémico cambio respecto a Abby en el inicio de la temporada 2

Showrunners de The Last of Us justifican el polémico cambio respecto a Abby en el inicio de la temporada 2 - MAX

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Si bien la primera temporada de The Last of Us fue aclamada, entre otros aspectos, por su gran fidelidad al videojuego homónimo de Naughty Dog, no dejaba de tener diferencias con el mismo. Algo que, si bien es prácticamente inevitable en todo proceso de adaptación, siempre genera opiniones dispares.

Ahora, la segunda tanda de episodios parece que seguirá la misma línea y los fans ya han criticado un gran cambio respecto al material original que afecta a Abby, la gran antagonista de esta nueva entrega. Una decisión que, ante las críticas de algunos seguidores, los creadores no han dudado en defender.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Es indiscutible que, de los nuevos personajes que esta temporada se incorporan a la historia de The Last of Us, el más importante es el interpretado por Kaitlyn Dever, Abby. Mientras que los fans del videojuego conocen a la perfección el papel antagonista que tendrá la joven, considerada por muchos como la gran villana del mismo, la serie no ha tardado en revelar a sus espectadores su terrible motivación.

Un cambio muy significativo respecto al material original que hace que, desde el primer momento, la percepción que el público sobre ella sea distinta a la que tuvieron quienes la conocieron en el videojuego por primera vez.

Y es que, mientras que el primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us presenta en sus primeros compases a Abby y sus compañeros destrozados, enterrando a varios de sus seres queridos, los miembros de las Luciérnagas masacrados por Joel para salvar a Ellie en el final de la anterior entrega, en el videojuego la joven es un personaje del que apenas se sabe nada hasta bien avanzada la historia, con lo que sus actos sorprenden aún más.

Así, en la ficción de HBO Abby ya ha revelado su intención de encontrar y matar lentamente a Joel, en venganza por el asesinato de su padre, el cirujano que estaba al frente de la operación que iba a experimentar con Ellie, y presumiblemente acabar con su vida, para utilizar su inmunidad para dar con una cura para el Cordyceps. No obstante, en el juego esto no se sabe hasta después de que Abby acabe con Joel, con lo que sus razones se mantenían como un misterio.

Algo que cambia sensiblemente la percepción del espectador de todo lo que está por venir y que, algunos fans más puristas del material original, no creen que beneficie a la historia, privando al público de la serie de HBO de una de las grandes sorpresas y giros que tuvo el videojuego. Conscientes de que este desvío del material original, o más concretamente de cómo contar y ordenar la historia de Abby, puede levanar ampollas, los responsables de la ficción han explicado su decisión.

DOS RAZONES DE MUCHO PESO

"Hay dos razones por las que cambiamos ciertos contextos o adelantamos ciertas cosas en la historia", explicó Neil Druckmann en una rueda de prensa, tal y como recoge /Film. "Una de las cuales, en el juego... empiezas el juego y juegas como Abby, así que inmediatamente formas una conexión empática con ella porque estás sobreviviendo como ella. Estás corriendo por la nieve, estás luchando contra infectados. Y puedes ocultar ciertas cosas y crear un misterio que se revelará más adelante en la historia. No podíamos hacer eso en la serie porque no estás jugando como ella. Así que necesitábamos otras herramientas, y ese contexto nos dio ese atajo", defendió.

Como segunda razón, el creador apuntó a que si se hubiesen ceñido a seguir paso por paso el 'timeline' del juego "los espectadores tendrían que esperar mucho, mucho tiempo para conocer ese contexto" y quizá quedase totalmente destripado por los inevitables spoilers, por lo que decidieron adelantarse a que nadie les chafara este giro... usándolo en su propio beneficio narrativo.

"Debido a la naturaleza de ver la televisión por episodios, la gente sólo puede obtener lo que les mostramos el domingo o el lunes aquí en Reino Unido, y eso una vez a la semana. Pero cuando juegas al juego, puedes ir directamente a ello si realmente quieres saber", declaró por su parte Craig Mazin en una entrevista concedida a RadioTimes.

En todo caso, con las cartas ya encima de la mesa, lo que se preguntan los fans (especialmente los más versados en la trama de los videojuegos) es si la serie decidirá seguir paso a paso la trama de Abby, con lo que ello implicaría para Joel... o será lo suficientemente valiente (o inconsciente) como para cambiar el destino de uno de sus protagonistas.