The Last of Us 2x01: ¿Quién era Eugene y por qué lo mató Joel?

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us ha arrancado en Max y lo ha hecho con un salto temporal. Cinco años han pasado desde el tremendo final de la primera entrega, un lustro en el que la relación entre Joel y Ellie, precisamente por lo que el personaje de Pedro Pascal hizo en el hospital de Salt Lake City para salvar a la joven, pasa por su peor momento.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Atormentado por lo que hizo, por la culpa pero, sobre todo, por cómo se ha roto su vínculo con el personaje de Bella Ramsey, Joel decide ir a terapia. Catherine O'Hara interpreta a Gail, la terapeuta de Joel a la que paga con dosis de marihuana.

Y en una de sus sesiones, en la que la terapeuta aparece con dos copas de más, se sincera con su paciente al que, para intentar que le cuente su gran secreto, eso que hizo y que lo ha distanciado de Ellie, recuerda que lo "odia" después de que matara a su marido, Eugene. "Te guardo rencor, puede que algo más incluso. Te odio por ello. Y ya sé que tuviste que hacerlo y que debería perdonarte, pero no puedo por la forma en la que lo hiciste", afirma cargada de rabia el personaje de O'Hara.

Y lo que muchos seguidores se preguntan ahora es... ¿Por qué Joel tuvo que acabar con la vida de Eugene y si tanto él como la terapeuta aparecen en el videojuego original?

En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es un sí y un no. Es decir, Eugene probablemente sea Eugene Linden, un personaje del juego. Pero en el caso de Gail, se trata de un personaje que no aparece en el juego original.

¿POR QUÉ JOEL MATÓ A EUGENE?

En el material original, Eugene era un patrullero de Jackson que poseía una granja de marihuana, lo que significa que algunos de estos detalles coinciden con lo representado en la serie. En el juego, sin embargo, Eugene murió de causas naturales a los 73 años, concretamente tras sufrir un derrame cerebral.

En la serie The Last of Us, Joel disparó a Eugene. No se revela por qué, pero teniendo en cuenta que Joel no está en la cárcel, y la propia Gail reconoce que "no tuvo otra opción" que hacerlo, probablemente fuera por que Eugene se infectara con el hongo cortyceps.

Pero también hay otra posibilidad aún más terrible. Y es que en el videojuego, Eugene era un antiguo miembro de los Luciérnagas, por lo que podría haber sido eliminado por Joel debido a su conexión con el grupo que ahora busca darle caza. Como exmiembro de esta facción, Eugene podría haber sabido sobre los eventos en el hospital de Salt Lake City, donde Joel masacró a un buen número de Luciérnagas, entre ellos al padre de Abby, para salvar a Ellie.

Ya hay teorías que sugieren que Eugene pudo haber amenazado con revelar la verdad sobre lo sucedido a Ellie, lo que habría llevado a Joel a tomar medidas drásticas para proteger su secreto. Aunque los detalles exactos de su muerte aún no se han mostrado en pantalla, el tráiler de la temporada 2 incluye una escena donde Joel parece apuntar un rifle hacia Eugene, sugiriendo que su muerte podría ser explorada en flashbacks.