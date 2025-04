¿Qué significa la canción del final de 2x02 de The Last of Us?

El segundo episodio de la temporada 2 de The Last of Us ha traído consigo un final que lo cambia todo para Ellie. Algo que los fans del videojuego ya esperaban que ocurriera y que la serie ha optado por mostrar con algunas importantes diferencias respecto al material original, pero siendo totalmente fiel al espíritu del videojuego. Y, haciendo de nuevo gala de esa fidelidad, la ficción de HBO ha cerrado esta traumática entrega al son de una canción con un significado especial para los seguidores del universo creado por Naughty Dog.

El episodio ha concluido con Ellie, Jesse y Dina volviendo a Jackson arrastrando tras de sí el cuerpo sin vida de Joel, asesinado brutalmente por Abby como venganza por la muerte de su padre en el hospital de Salt Lake City hace cinco años. Mientras se encaminan a la comunidad, que encontrarán devastada tras el sanguinario ataque de los infectados, una canción que los fans del videojuego sin duda habrán reconocido acompaña la secuencia.

El tema se titula Through the Valley (A través del valle) y da nombre a su vez al episodio. Se trata de una canción de Shawn James interpretada por Ashley Johnson, la actriz que da vida al personaje de Ellie en el videojuego. Los seguidores de la serie también la conocerán por su cameo en la primera temporada, donde encarnó a la madre de Ellie en la secuencia que relata el brutal nacimiento de la niña.

La canción interpretada por Johnson apareció antes incluso del lanzamiento de The Last of Us Part II, pues fue incluida en el tráiler de la secuela del juego en 2016.

Además, los fans más atentos sin duda ya se percatarían de la breve aparición del tema original de Shawn James en el primer episodio de la nueva temporada, pues es la canción que Ellie está escuchando antes de que Joel entre a su habitación para darle su guitarra.