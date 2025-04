Los fans reaccionan a la traumática muerte de The Last of Us 2x02: "Es 10 veces peor de lo que esperaba"

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

The Last of Us regresó a Max el pasado 14 de abril con su temporada 2. Los espectadores ya han podido ver el segundo episodio de la entrega, un capítulo con una impactante muerte que, si bien los fans del videojuego ya se esperaban, ha sorprendido igualmente a los seguidores de la ficción de HBO.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El en capítulo, Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, es asesinado tras un brutal enfrentamiento con Abby (Kaitlyn Dever), cuyo padre había sido asesinado por Joel.

En los momentos finales del episodio, Abby reveló por qué estaba tan empeñada en vengarse de Joel. Su padre era médico en el hospital de Salt Lake City, en el que Joel salvó a Ellie (Bella Ramsey) en el final de la primera temporada. Mientras Ellie intentaba salvar a Joel, Abby lo apuñaló en el cuello y lo mató. El capítulo termina con el personaje de Ramsey jurando vengarse por lo ocurrido.

El asesinato de Joel ha conmocionado a los fans, que han compartido sus opiniones en X. "Esto es 10 veces peor de lo que pensaba", reza un post.

this is actually 10x worse than i thought it would be #TheLastOfUs pic.twitter.com/O6x7BpGPWS — l (@89sharry_) April 21, 2025

"Vale, lo admitiré, esta versión es mucho mejor que la del videojuego, Kaitlyn Dever es muy dura", dice otra publicación.

Okay, I'll admit it too, this version is SO MUCH BETTER than how it was in the game and Kaitlyn Dever is absolutely TOUGH in this. #TheLastOfUs https://t.co/m92vS5sa22 — Chris Gallardo 🌊 (@chrisagwrites) April 21, 2025

"Todos los que han vivido ese momento de The Last of Us por primera vez... Bienvenidos al trauma", aseguró otro usuario.

Everyone experiencing THAT moment on #TheLastOfUs for the first time…welcome to the trauma. pic.twitter.com/KsHhrOrvze — The FN Nerds Podcast (@fn_nerds) April 21, 2025

"Ellie abrazando el cuerpo de Joel arruinó toda mi semana, mes y año", aseguró otro espectador. "Ellie arrastrándose hacia el cuerpo de Joel y acurrucándose junto a él... Eso fue mucho peor que en el juego", se puede leer en otro post. "No puedo seguir viendo esta serie", confesó otro seguidor.

ellie hugging joel's body just ruined my entire week, month, and year#TheLastOfUs pic.twitter.com/85sXf2N8BE — delfina | tlou era (@scarjsn) April 21, 2025

ellie crawling to joel’s body and cuddling up next to it.. that was way worse than the game #TheLastOfUs pic.twitter.com/olJjfxD1J4 — gianna ♡ tlou s2 spoilers (@giannaispunk) April 21, 2025

"¿Los jugadores del juego sabían todo este tiempo que Joel iba a morir y no me avisaron?", lamentó un fan de la serie.

#TheLastOfUs game players knew this WHOLE TIME that Joel was gonna die and you didn’t warn me?!? pic.twitter.com/fKXD4IwWSA — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 21, 2025

"Por supuesto, lograron hacer que su muerte fuera mucho peor de lo que fue en el juego" o "maldita sea, realmente se están ciñendo al juego" son otras de las reacciones que compartieron los internautas.

of course they managed to make his death way worse than it was in the game #TheLastOfUs pic.twitter.com/lAka6O5Au8 — nic thee yapper (@the_silentH) April 21, 2025

Damn…they really are sticking to the game… #TheLastOfUs — Jon Stewart (@jonstewart) April 21, 2025

Nunca me harán odiarte Joel Miller, perdiste a tu hija entre medio del colapso, después cuidaste a una niña con tu vida y la salvaste, diste lo mejor de ti para construir algo y tener a miles bien, con vida. No te merecías nada de lo que sucedió, no me interesa.#TheLastOfUs pic.twitter.com/A09HYKgAxN — َ (@_famsjshidae) April 21, 2025

COMO JOEL HACE EL ÚLTIMO INTENTO PARA LEVANTARSE POR ELLIE, MATENME QUE ME VA A DOLER MENOS #TheLastOfUs pic.twitter.com/ENCzxj0Xub — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) April 21, 2025

Hoy nos despedimos de un hombre que tan solo quiso salvar a su hija, e hizo todo lo posible para que nadie le hiciese daño sin importar las consecuencias. Joel solo hizo lo que haría cualquier padre #TheLastOfUs #TheLastOfUsSeason2 pic.twitter.com/bIe4EMIb30 — Javier Cañavate (@JavierWoT) April 21, 2025

Se nos fue un hombre que solo quería salvar a su hija y ser feliz junto ella.



Siempre te recordaremos Joel Miller💔#TheLastOfUs



pic.twitter.com/OzUqfW4Zo4 — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) April 21, 2025