The Last of Us 2x02 golpea con doble tragedia: Jackson arde y Joel enfrenta su destino en su episodio más devastador

The Last of Us 2x02 golpea con doble tragedia: Jackson arde y Joel muere en el episodio más devastador

The Last of Us 2x02 golpea con doble tragedia: Jackson arde y Joel muere en el episodio más devastador - HBO

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

El episodio 2 de la segunda temporada de The Last of Us marca un devastador punto de inflexión para la serie y sus personajes. La más reciente entrega de la aclamada serie de HBO ha golpeado con dos eventos muy impactantes, uno esperado por los fans del videojuego y otro nuevo incluso para los conocedores del material original. Una doble tragedia que suponen un dramático antes y después en la historia de Ellie y Joel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Through the Valley, el segundo capítulo de la nueva entrega entrelaza dos catástrofes: la brutal invasión de infectados al asentamiento de Jackson y la esperada venganza de Abby. El arranque del capítulo se centra precisamente en el personaje encarnado por Kaitlyn Dever con una secuencia onírica en la que la joven revive el trauma de la muerte de su padre, el cirujano de los Luciérnagas asesinado por Joel hace cinco años en el hospital de Salt Lake City para salvar a Ellie.

El pequeño grupo liderado por Abby, cinco antiguos miembros de los Luciérnagas que ahora forman parte de los paramilitares del Frente de Liberación de Washington (WLF), llegan a las afueras de Jackson decididos a cumplir la venganza de la joven.

Resguardados en una cabaña abandonada la montaña, mientras Abby intenta encontrar una brecha en la fortificada Jackson que le permita cobrarse la vida de Joel (algo de lo que sus cuatro compañeros no están convencidos y, de hecho, intentan que desista) el asentamiento se prepara para una jornada aparentemente rutinaria de patrullas.

Pero tras el avistamiento de sospechosas hordas e infectados que usan cuerpos congelados de otros 'zombies' para resguardarse de la nieve, y después del aviso de que hay algunos de ellos parecen comportarse de forma inusualmente inteligente, la ciudad está en alerta. Así, Joel y Dina van juntos a recorrer los alrededores del asentamiento, mientras Ellie y Jesse, una hora después, salen a patrullar también bajo una terrible y heladora tormenta.

JOEL SALVA LA VIDA DE SU VERDUGO

Es entonces cuando tiene lugar una fatal casualidad. Abby, que había montado guardia cerca de la cabaña en la que se refugia con sus compañeros para seguir observando los movimientos en Jackson, cae por prounciado desnivel en la nieve y termina siendo perseguida por una salvaje multitud de infectados. En un giro irónico, cuando todo parece perdido y la joven está a punto de caer en las fauces de la turba de 'zombies', es Joel quien la rescata, sin saber su verdadera identidad ni sus intenciones.

Junto a Dina, ambos logran escapar a caballo de la horda y Abby les sugiere refugiarse en la cabaña cercana donde está su grupo y donde estarán a salvo para recuperarse del frío, de las heridas y poder partir hacia Jackson, que ya aparece ardiendo puesto que ha comenzado el ataque cientos de infectados. Sin embargo, esto resulta ser una trampa improvisada: el grupo de Abby, cuando esta revela la identidad de sus acompañantes, rápidamente dejan fuera de combate a Dina y someten a Joel, dejando claro que su objetivo es exclusivamente él.

Paralelamente, los infectados de coryceps más organizados y numerosos que nunca, desatan un salvaje ataque en el que logran finalmente entrar en Jackson donde el hongo ya se había infiltrado por las tuberías a través de sus filamentos. En una feroz batalla, Tommy, Maria y otros habitantes luchan por contener la horda, enfrentándose incluso a un gigantesco Bloater, que es finalmente quien abre la brecha en la fortificación tras buscar el lado más vulnerable de la empalizada.

MÁS ALLÁ DEL MURO EN THE LAST OF US

La batalla en Jackson, creada específicamente para la serie, refuerza la sensación de vulnerabilidad total. Una salvaje contienda que mejora incluso las de Juego de Tronos con el Rey de la Noche y los Otros en el Muro o Invernalia y que, además, da buena cuenta de las habilidades de la mente colmena del hongo. Y es que, aunque finamente logran detener a la horda, el 2x02 de The Last of Us confima que ante la amenaza imparable del Cordyceps, ningún lugar es realmente seguro.

Mientras tanto, en la cabaña la confrontación es tensa y violenta. Abby interroga a Joel y le exige que confiese lo que hizo en el hospital Salt Lake City... o de lo contrario matará a Dina, a la que han dejado inconsciente. Joel lo admite y es entonces cuando Abby dispara al personaje de Pedro Pascal en la pierna y lo tortura brutalmente con un palo de golf, mientras el resto de su grupo le pide que "acabe ya con él".

A caballo desde el otro lado de la ladera, Ellie llega y encuenra a Joel tirado en el suelo, medio muerto, envuelto en sangre y molido a palos. Tras ser reducida por los compañeros de Abby, y mientras le ruega desesperada que se levante, el personaje de Bella Ramsey presencia como forzada a ver cómo la hija del cirujano culmina su venganza clavándole en el cuello el palo de golf roto y terminando con su vida de manera brutal y definitiva.

LA MUERTE DE JOEL, MÁS LIMPIA QUE EN EL VIDEOJUEGO

La muerte de Joel es representada con crudeza y fidelidad al videojuego original, aunque con algunas diferencias notables: en la serie, Dina está presente e inconsciente durante el asesinato, mientras que en el juego es Tommy quien acompaña a Joel en sus últimos momentos. Además, en el material original la forma en la que Abby asesina a Joel es incluso más violenta en su golpe final, ya que le abre la cabeza con el palo de golf y la sangre comienza a brotar a borbotones e su cráneo fracturado.

Además, la serie pone énfasis en el impacto emocional sobre Ellie, quien queda devastada y abrazada al cuerpo de Joel tras la partida de Abby y su grupo. La secuencia finaliza con Ellie, Dina y Jesse regresando a Jackson con el amortajado cadáver de Joel arrastrado por el caballo. Mientras la ciudad, aunque ha logrado sobrevivir al ataque de los infectados, queda marcada por la tragedia y la pérdida.

Con esta doble tragedia, el episodio de The Last of Us no solo marca el final de la relativa paz en Jackson, sino que redefine el rumbo de la historia. Ellie, devastada por la pérdida de la figura paterna que representaba Joel, inicia su propia cruzada de venganza contra Abby y su grupo, mientras la comunidad enfrenta una difícil reconstrucción material y emocional tras el ataque. El duelo, la rabia y la búsqueda de justicia (o venganza) serán ahora con más empuje los motores narrativos de la serie, dejando claro que nada volverá a ser igual para los protagonistas.