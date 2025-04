The Last of Us 2x02: Las 8 grandes diferencias de la muerte de Joel respecto al videojuego

El segundo episodio de la segunda temporada de The Last of Us ya ha aterrizado en Max y lo ha hecho pisando fuerte, presentando quizá el momento más impactante del videojuego, la muerte de un querido personaje que todos los fans temían ver adaptada. Aunque la ficción ha sido bastante fiel al material original, se ha desviado del mismo en algunos pequeños detalles que conviene tener en cuenta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A pesar de que a estas alturas muchos seguidores de la serie, incluso sin haber jugado a The Last of Us Part II, estaban avisados de la muerte del personaje de Pedro Pascal, el hecho de que esta se haya producido tan solo en el segundo capítulo de la temporada sin duda habrá supuesto una conmoción para la mayoría. Cabe decir además que, esperada o no, la escena en cuestión sigue resultando igualmente impactante.

En todo caso, siendo la esencia del trágico suceso la misma, la serie de Max no llega a ser un calco plano por plano del material original y difiere en algunos elementos más o menos relevantes del mismo.

LA PAREJA DE PATRULLA DE JOEL

Mientras que en los primeros compases de la ficción se revela que Joel ha salido a patrullar junto a Dina (si bien tanto él como la propia Ellie habrían preferido ir juntos tras su aparente reconciliación) y es con esa pareja con la que se encuentra Abby en la nieve; en el videojuego, el hombre está junto a su hermano, Tommy, al toparse con la chica.

En la serie, en vez de estar junto a Joel, Tommy pasa todo el episodio en Jackson, defendiendo la ciudad frente a una gran horda de infectados.

LA REVELACIÓN DE LA IDENTIDAD DE JOEL

En la serie, Abby se percata de la identidad de Joel prácticamente en el mismo momento de cruzarse en su camino. Así, intencionadamente, conduce a él y a Dina hasta la cabaña donde están sus compañeros para tenderle una improvisada trampa y cumplir su venganza. Y cuando Joel llega a la boca del lobo, antes de percatarse de que es una encerrona, se muestra deseoso de regresar a Jackson y trata de ponerse al mando enseguida conminando a todos a acompañarle en rescate de la ciudad.

No obstante, dado que Jackson no está en la misma crítica situación en el juego, al menos que los personajes sepan, en el material original Joel y Tommy se refugian con el grupo de Abby e incluso les invitan a acompañarlos de vuelta, pero toda cordialidad se ve empañada cuando ambos revelan sus nombres, momento en el que Joel hace notar que parecen haberlos oído antes... y así es.

Así, mientras que en el videojuego es el propio Joel quien delata su identidad autoseñalándose así como objetivo, en la ficción, es Abby quien hace saber a sus compañeros en voz alta ante quién se encuentran para que activen el "modo trampa".

CÓMO DEJAN FUERA DE COMBATE AL COMPAÑERO

A diferencia del trato que recibe Dina en la serie, que es dejada fuera de combate con una sencilla inyección, Tommy es golpeado hasta que pierde la consciencia. Cabe decir que, si bien en ninguna de las versiones el grupo mata a nadie aparte de Joel, en la adaptación se hace todavía más patente su reticencia a derramar más sangre de la necesaria.

LA PAREJA DE PATRULLA DE ELLIE

En la serie, puesto que Joel ya ha salido a patrullar con Dina, Ellie debe formar pareja con Jesse y ambos acaban refugiándose de la tormenta en el viejo refugio repleto de hierba de Eugene... lugar en el que, en el videojuego, las dos chicas estaban compartiendo un romántico momento cuando Jesse les informa de la desaparición de Joel y Tommy.

De manera similar, en la ficción Jesse y Ellie se enteran de que Joel y Dina no contestan a la radio y deciden separarse y salir en su busca, siendo Ellie la que da con ellos, tal y como ocurre en el videojuego.

EL GRUPO DE ABBY

En la serie, los compañeros de Abby que están en el momento del asesinato de Joel son Owen (Spencer Lord), Mel (Ariela Barer), Manny (Danny Ramirez) y Nora (Tati Gabrielle). En el videojuego, no obstante, hay otros tres personajes adicionales: Jordan, Leah y Nick. Esto da lugar a otras pequeñas diferencias como quién reduce exactamente a Ellie cuando esta irrumpe en la cabaña.

EL DISCURSO DE ABBY

Mientras que en la ficción Abby se recrea mucho más en las palabras, primero haciendo adivinar a Joel quiénes son (el hombre primero sospecha que saqueadores y luego comprende que Luciérnagas) y luego explicándole qué han hecho los últimos años y cierta diatriba sobre los códigos morales, en el videojuego, el hombre la interrumpe antes, diciéndole que se lo ahorre.

De hecho, no es hasta después de la muerte de Joel que el jugador se entera al fin de que Abby estaba vengando a su padre, el médico que mató en la masacre del hospital de Salt Lake City, un dato que Joel nunca llega a saber. Este cambio, que ya se evidenció en el arranque de la temporada, es una de las modificaciones que están generando más polémica entre los fans del material original.

EL GOLPE FINAL

Tanto en la ficción como en el videojuego, Ellie llega a tiempo para contemplar, impotente, cómo acaban con la vida de Joel. Aunque en ambas versiones los compañeros de Abby la instan a hacerlo pronto, en el videojuego la chica da un último golpe en la cabeza a Joel con un palo de golf... pero en la serie, le clava ese mismo palo de golf roto en el cuello.

LA DESPEDIDA DE ELLIE

Por último, particularmente importante resulta el final del episodio. En el videojuego, el grupo de Abby abandonaba a Ellie inconsciente tras discutir si matarla o no, pero en la ficción la dejan llorando en el suelo, de manera que cuando se van aún tiene fuerzas para arrastrarse hasta el cuerpo de Joel y acurrucarse a su lado.

En ambas versiones de la historia, Jesse llega al lugar y acompaña a las chicas de vuelta a casa, pero la ficción muestra además cómo el trío emprende el regreso transportando consigo el cuerpo de Joel, acompañando la secuencia con una canción bien conocida por los fans.