El gran cambio de The Last of Us respecto al videojuego es la clave de la temporada 2 - MAX

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

La adaptación de Max de The Last of Us ha sido elogiada por muchos por su fidelidad al material original. Sin embargo, la serie sí que ha incorporado algunos cambios significativos a la narrativa respecto al videojuego desarrollado por Naughty Dog, siendo uno de los principales la forma en que se propaga el hongo Cordyceps.

Y es que en la serie este parásito se contagia y expande su pandemia zombie a través de filamentos, a diferencia de en el videojuego donde se propaga por el aire a través de esporas. No obstante, este cambio nunca fue algo arbitrario y tendrá un peso aún mayor en la segunda temporada, como ya ha adelantado el final primer capítulo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Basado en un hongo real llamado Ophiocordyceps unilateralis, conocido como el "hongo zombie", este parásito infecta principalmente a insectos, como hormigas, en la naturaleza. Pero, en la serie, se presenta una versión ficticia del hongo que ha mutado para infectar humanos, invadiendo sus cerebros y transformándolos en criaturas agresivas cuyo único propósito es propagar la infección.

Tal y como ya ha adelantado la serie en sus avances promocionales, el cordyceps sí que llegará a Jackson en la serie. Así también lo vino a dejar claro el final del 2x01 cuando la cámara desciende por debajo de la tierra para revelar multitud de filamentos extendiéndose por las tuberías del poblado.

Esto supondrá un momento clave en la historia, pues el caos no tardaría en desatarse en Jackson cuando los infectados se encuentren ya no solo más allá de los muros, sino también dentro del propio asentamiento en el que Joel y Ellie llevan instalados ya un lustro.

FILAMENTOS O ESPORAS

A diferencia del material original, donde el hongo se transmite también al inhalar aire contaminado, por esporas, en la serie de HBO el cordyceps se transmite principalmente por mordeduras de los infectados o contacto directo con fluidos contaminados, que incluyen unos pequeños filamentos que se adentran en el organismo de las víctimas y se propagan hasta tomar el control del cerebro.

Aunque no descartan integrar de algún modo la contaminación vía arérea del cordyceps, los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann ya explicaron su decisión de no incluir las esporas como medio de transmisión del hongo, lo que supuso notables cambios narrativos en la serie.

Estos tentáculos o tendrilos están conectados en una red subterránea que permite a los infectados comunicarse entre sí como parte de un mismo macroorganismo formando una suerte de mente colmena a través la cual podrían alertar a otros grupos de "zombies" acerca de la presencia humana.

Un brote en Jackson sería una sorpresa incluso para los fans del videojuego, que ya no se limitarían a mirar con interés cómo la serie adapta la historia a la televisión, sino que podrían encontrarse con una trama bastante distinta por descubrir aumentando la capacidad de sorpresa de The Last of Us en su salto de la consola a Max.