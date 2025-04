¿Cómo terminó la primera temporada de The Last of Us?

Más de dos años después el final de su primera entrega, The Last of US regresa a Max con el estreno del primer capítulo de su segunda temporada. Y dado que ha pasado basante tiempo desde que concluyó la primera parte de la aventura de Joel y Ellie, que de nuevo volverán a estar encarnados por Pedro Pascal y Bella Ramsey en estos capítulos, es justo y necesario recordar cómo terminó la primera temporada de The Last Of Us.

Titulado 'Busca la luz' el noveno episodio de la serie puso fin al viaje de Joel y Ellie concluyendo la historia del primero de los videojuegos con un desenlace bastante fiel al material original. Después de superar situaciones muy críticas, los dos protagonistas finalmente llegan a Salt Lake City, donde esperan encontrar a los Liciérnagas para que, a partir de la inmunidad de Ellie, intenten desarrolar una cura para el cordyceps, el hongo que ha infectado a casi toda la humanidad.

Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando ambos son emboscados por soldados de la organización y Joel despierta en un hospital, donde Marlene le informa que Ellie está siendo preparada para una cirugía que implica extraer el Cordyceps de su cerebro, lo que inevitablemente la matará.

En ese momento Joel, incapaz de aceptar la idea de perder a Ellie, toma una decisión drástica. Después de eliminar a los guardias que lo escoltan hasta fuera del hospital, inicia una violenta incursión para rescatarla en la que perpetra una auténtica matanza.

El personaje de Pedro Pascal elimina a numerosos soldados de los Luciérnagas y del cuerpo médico encargado de la operación. Este último detalle no es menor, ya que se trata de Jerry Anderson, el padre de la joven Abby que será la gran antagonista de la nueva temporada.

Joel encuentra a Ellie inconsciente en la sala de cirugía y la lleva consigo, dejando un rastro de muerte a su paso. Su decisión no solo destruye las posibilidades de encontrar una cura, sino que también subraya su apego personal hacia Ellie, priorizando su vida sobre el bienestar colectivo. Joel no actúa por altruismo ni por humanidad, sino por su incapacidad de enfrentar otra pérdida como la de su hija Sarah.

OTRO ASESINATO A SANGRE FRÍA... Y LA GRAN MENTIRA

Ya en el parking del hospital, Marlene intenta detenerlo y razonar con él, argumentando que Ellie habría querido sacrificarse por el bien mayor. Sin embargo, Joel no cede y dispara a Marlene, asegurándose de matarla para evitar que los persiga en el futuro.

Mientras conducen alejándose del hospital, Ellie despierta y le pregunta a Joel qué ocurrió. Él le miente, diciéndole que los Luciérnagas ya habían encontrado otras personas inmunes pero no lograron desarrollar una cura y que fueron atacados por saqueadores. Aunque Ellie parece aceptar su explicación en ese momento, queda claro que tiene serias dudas sobre la veracidad del relato de su compañero.

La temporada termina con Joel y Ellie regresando a Jackson, Wyoming, después de abandonar el vehículo averiado y caminar durante horas. En un momento crucial antes de llegar al asentamiento, Ellie le pide a Joel que jure que todo lo que le contó sobre lo que pasó en el hospital con las Luciérnagas es verdad. Joel le asegura que sí, y aunque ella responde con un simple "Está bien", su expresión es de clara incertidumbre y desconfianza. Algo se ha roto en su relación y esa será una de las claves del argumento de esta segunda temporada.

EL HOSPITAL QUE LO MARCÓ TODO

El hospital donde ocurren los eventos cruciales al final de la primera temporada de The Last of Us está ubicado en Salt Lake City, Utah, y es conocido como el Saint Mary's Hospital dentro de la narrativa del videojuego y la serie. Este es el lugar donde los Fireflies planean realizar la cirugía que podría desarrollar una cura para el Cordyceps utilizando a Ellie, lo que inevitablemente la mataría.

Aunque el hospital tiene un papel central en la trama, Saint Mary's Hospital no existe en la vida real, siendo una creación ficticia para el universo de The Last of Us. En cuanto a las localizaciones del rodaje de la serie, las escenas del hospital fueron filmadas en el Queen Elizabeth II Ambulatory Care Centre, ubicado en Grande Prairie, Alberta, Canadá. Este lugar sirvió como escenario para representar el interior y exterior del hospital en el que Joel lleva a cabo su violenta incursión para rescatar a Ellie.