James Gunn se carga a Pedro Pascal de Superman: Legacy y lo sustituye por su hermano

En julio de 2025 llegará a los cines Superman: Legacy, la nueva adaptación del mítico superhéroe a la gran pantalla con la que James Gunn construirá el pilar maestro sobre el que edificará el nuevo Universo Cinematográfico DC. Un filme en cuyo reparto se ha confirmado un nuevo nombre, el de Sean Gunn que encarnará al personaje de Pedro Pascal en Wonder Woman 1984.

David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult serán los tres protagonistas de Superman: Legacy encarnando a Clark Kent/Superman, Lois Lane y Lex Luthor, respectivamente. Además, la cinta escrita y dirigida por Gunn cuenta en su reparto con otros nombres confirmados como Nathan Fillion encarnando a Guy Gardner/Linterna Verde, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi que dará vida a Mr. Terrific, Anthony Carrigan como Metamorpho, Skyler Gisondo interpretando a Jimmy Olsen, María Gabriela de Faría como la villana The Engineer o Kurt Russell, que suena para interpretar a Jor-El, el padre del superhéroe.

Y ahora, el filme que dará el pistoletazo de salida a Dioses y monstruos, la fase o capítulo inicial del renovado DCU, también ha fichado a Sean Gunn, el hermano de James Gunn que es colaborador habitual del cineasta y que ya ha interpretado a Kraglin y la captura de movimiento de Rocket en la trilogía de Guardianes de la galaxia para Marvel y, también, a Comadreja en El Escuadrón Suicida.

Según informó Deadline, el actor dará vida a una nueva versión de Maxwell Lord, un villano de DC que ya saltó de las grapas a la gran pantalla en Wonder Woman 1984. En aquella ocasión el personaje fue encarnado por Pedro Pascal, el protagonista de The Last of Us o The Mandalorian, que no repetirá en el nuevo Universo DC.

Lord es un multimillonario megalómano cuyo origen se remonta a mayo de 1987, haciendo su debut en las páginas del primer número de la Liga de la Justicia Internacional. En aquella época, el desquiciado personaje quiso convertirse en el gestor y representante del grupo de supehéroes. Para conseguirlo, no dudó en conspirar contra ellos y crearles nuevos enemigos fantasma en un contexto de Guerra Fría. En su salto a la gran pantalla en la cinta dirigida por Patty Jenkins, el equipo del filme aseguró que se inspiró en Nicolas Cage y en Donald Trump para construir la estética y las formas del personaje.