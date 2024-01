Pedro Pascal despeja su agenda para Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

En el último lustro, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más cotizados de todo Hollywood. El intérprete cada vez tiene más proyectos en el calendario. Y eso es lo que, precisamente, le ha llevado a abandonar la película Weapons en favor de la nueva adaptación de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico Marvel.

Aunque Pascal aún no ha sido confirmado oficialmente por La Casa de las Ideas, las fuentes cercanas al estudio señalan que es el elegido para interpretar a Reed Richards, alias Mr. Fantástico, en la franquicia. La película, dirigida por Matt Shakman (WandaVision, The Boys, Succession), iba a comenzar su rodaje en primavera pero ha sido pospuesto unos meses, lo que ha provocado problemas en su calendario.

Así, tal y como ha informado el insider Jeff Sneider, Pascal se ha visto obligado a renunciar a Weapons. La cinta, dirigida por Zach Cregger (Barbarian), es descrita como una épica historia de terror múltiple que comparte tono con Magnolia, el filme de Paul Thomas Anderson.

El proyecto deberá buscar a un actor para reemplazar a Pascal como su protagonista. Y es que el chileno va a tener un 2024 muy ocupado. Por un lado, rodará la segunda temporada de The Last of Us, el éxito de HBO que acaba de recibir 8 premios Emmy y que aspira a conseguir 5 más, entre ellos uno para el actor.

Por otro lado, Star Wars ha anunciado recientemente que este curso también va a rodar la película The Mandalorian y Grogu, de forma que la aclamada serie galáctica dará el salto a la gran pantalla. Y, por último, Pascal también tendrá el rodaje Los 4 Fantásticos.

Tanto la película de Marvel como la segunda temporada de The Last of Us tienen previsto estrenarse en algún momento de 2025, aunque aún no se ha dado una fecha exacta. En cuanto a la cinta de The Mandalorian y Grogu, Lucasfilm no ha adelantado cuándo aterrizará en cines.