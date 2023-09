La temporada 2 de The Last of Us ya ha fichado a Abby, la gran amenaza

Archivo - Así era el final alternativo de The Last of Us

Así era el final alternativo de The Last of Us

MADRID, 8 Sep.

The Last of Us es una de las series del año y, como era de esperar, renovó por una segunda temporada. Los nuevos episodios de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey presentarán a Abby, personaje que ya apareció en el videojuego y que será clave en la trama. Y los responables de la adaptación de de HBO ya han elegido a la actriz que la interpretará.

Así lo ha revelado Los Angeles Times, que ha entrevistado al showrunner Craig Mazin. "Una vez que la serie vuelva a estar en producción, abundan las preguntas clave sobre la segunda temporada, como quién interpretará a Abby, un nuevo personaje que es rival de Ellie (Ramsey). La actriz ya ha sido elegida, pero Mazin no hace ningún spoiler", señala el medio.

El periódico también afirma que, debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), la temporada 2 está paralizada. Mazin pudo terminar un guion antes de que empezara el paro, pero el resto de la entrega no se ha escrito todavía. "En cuanto a mi carrera y mi situación económica, esta huelga no es para mí. En teoría, mi vida no cambiará mucho en absoluto. Es para las bases del sindicato, para el 95% del sindicato que no puede sobrevivir con la forma en que está estructurado el negocio actualmente. Solo espero que las empresas detengan esto pronto. En general, creo que los guionistas y actores están bastante en paz con la decisión, porque nosotros tenemos razón y ellos están equivocados. Creo que lo saben y creo que les cuesta aceptarlo. Pero lo harán y todo terminará. Estamos esperando a que salgan de su locura", declaró Mazin al respecto.

En el videojuego, Abby está vinculada a Los Luciérnagas, ya que su padre es cirujano en el grupo. Joel asesina al doctor, por lo que Abby tiene la misión de vengarse y tanto Joel como Ellie se convierten en sus objetivos.

Por el momento no se sabe cuándo se lanzará la temporada 2 de The Last of Us, y es que las huelgas de Hollywood jugarán un papel clave en su desarrollo. Sin embargo, Francesca Orci, jefa de Drama de HBO, ha dado una fecha aproximada. "Estamos pensando en The Last Of Us para algún punto de 2025", explicó a Deadline.