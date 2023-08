Así conectará Gladiator 2 con la cinta original de Russell Crowe

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Tras saltar a la fama con exitosa serie de televisión Normal People y conseguir su primera nominación al Oscar con el drama indie Aftersun, Paul Mescal protagonizará su primera gran superproducción, la esperada secuela de Gladiator. El actor irlandés ha revelado la conexión que tendrá la cinta original de Ridley Scott con su continuación que llegará a finales del próximo año.

En una entrevista con Esquire, Mescal ha hablado sobre la segunda película de Gladiator y la trama de la misma, de la que se van conociendo más y más detalles. El interpreté no respondió directamente a los rumores de que su personaje Lucius podría ser el hijo ilegítimo de Maximus de Russell Crowe, pero sí enfatizó que la película definitivamente rendirá homenaje a la película original.

"¡No puedo entrar en eso!. No puedo decirte lo estresado que estoy hablando de esta película en particular, porque sin duda es la más grande que he hecho. Me siento muy emocionado, pero es difícil alejarse un poco del legado de la película", agregó Mescal. "Creo que está muy bien escrita y que rinde homenaje a la primera, pero es algo en lo que creo que puedo adentrarme y hacer cómodamente mío", explicó el actor.

Anteriormente en otra entrevista con Deadline, se reveló que Paul Mescal será el principal protagonista como Lucius Verus que, en la primera entrega apareció como niño de forma fugaz interpretado por Spencer Treat Clark. Ahora, el actor irlandés tomará el testigo encarnado a la versión ya crecida del personaje en la secuela de Scott.

Paul Mescal debutó en hace tan solo unos años, en la serie de televisión Bump de 2019 y su gran salto lo dio gracias a su papel protagonista en la miniserie de la BBC Normal People y tras ser nominado al Oscar a mejor actor protagonista por Aftersun. Además de Gladiator 2, cuyo rodaje se encuentra ahora paralizado por las huelgas de guionistas y actores al igual que otras muchas producciones de Hollywood, el actor tiene pendiente el estreno de Merrily We Roll Along, una comedia musical dirigida por Derek Cianfrance y Foe, una cinta futurista que estará dirigida por Garth Davis.

Gladiator 2 contará también en su reparto con Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Dijmon Hounsou y Joseph Quinn entre muchos otros. El estreno de la secuela está fijado inicialmente para el 22 de noviembre de 2024, aunque es más que posible que esta fecha sea retrasada.