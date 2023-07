Vanessa Kirby quiere ser Sue Storm en Los 4 Fantásticos de Marvel: "Sería un honor"

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos llegarán al Universo Cinematográfico Marvel el 2 de mayo de 2025 en una cinta que estará dirigida por Matt Shakman. Y con los fans señalando a Vanessa Kirby como la nueva gran favorita para encarnar en la gran pantalla a la Mujer Invisible, Sue Storm, la actriz se ha lanzado a la piscina asegurando que sería "un honor" encarnarla la película de Marvel.

Son muchos los fans que siguen sin dar crédito a que la Casa de las Ideas todavía no haya revelando muchos detalles sobre el relanzamiento de la primera familia de Marvel ni quienes serán los encargados de poner rostro al cuarteto de héroes. Esto no ha evitado que los seguidores marvelitas hayan decidido postular a Kirby como firme candidata para encarnar a Susan Storm.

Es más, hace tan solo unos días ComicBook.com reveló que tras las fallidas negociaciones con Margot Robbie para el papel, la actriz británica habría recibido una oferta propuesta oficial para interpretar a la Mujer Invisible en la próxima cinta de Los 4 Fantásticos. Y aunque la actriz todavía no habría firmado ningún acuerdo con el estudio que dirige Kevin Feige, tendría el papel de la superheroína garantizado.

Es por eso que durante la alfombra roja de Sentencia Mortal Parte I en la que Kirby regresa como Alanna Mitsopolis en la saga, no quiso dejar escapar la ocasión y le reveló a Variety que la Mujer Invisible es "asombrosa" y "sería un honor" poder interpretar a Susan Storm.

Will Vanessa Kirby be in #Fantastic4? "It would be an honor to play Sue Storm. She's amazing." https://t.co/agnljwQbKc pic.twitter.com/KaXlDrpAyN