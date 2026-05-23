Juego de tronos: ¿Quién es el Targaryen más odioso? - HBO

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Juego de Tronos tuvo, a lo largo de sus ocho temporadas, personajes tan perturbadores como Ramsey Bolton o Lord Peter Baelish, aunque quien se llevó la palma como antagonista fue Joffrey Targaryen. Sin embargo, sus spin-off y precuelas cuentan con miembros de la familia que parecen al menos tan crueles y malvados como el joven y caprichoso monarca: el tuerto Aemond Targaryen encarnado por Ewan Mitchell en La Casa del dragón o el altivo y prepotente Aerion Targaryen al que ha dado vida Finn Bennett en El caballero de los Siete Reinos.

Joffrey, a quien daba vida Jack Gleeson en Juego de Tronos, demostró ser alguien violento, cruel y despreciable. Pero Aerion, apodado Llamabrillante, supera con creces en maldad al arrogante monarca.

El príncipe Targaryen, segundo hijo del rey Maekar I y de Lady Dyanna Dayne, hace su primera aparición en el tercer episodio de El caballero de los Siete Reinos, perfilándose desde el inicio como un personaje totalmente perverso y atroz. En el torneo de Ashford hiere mortalmente a un caballo a propósito para mejorar su desempeño, lo que muestra que su maldad no es accidental sino calculada y consciente.

Más adelante, Aerion pierde los estribos durante la representación de una obra de títeres y arremete salvajemente contra Tanselle (Tanzyn Crawford), la titiritera, llegando a mutilar su mano, antes de que Dunk (Peter Claffey), quien siente cierto afecto por la joven, intervenga y le propine una paliza al Targaryen delante de todo el mundo.

Dicho esto, la escena establece al príncipe como alguien carente de moralidad y capaz de torturar a alguien únicamente por capricho o por su impulsivo temperamento.

Sin embargo, no es hasta el cuarto capítulo cuando Aerion revela su verdadera naturaleza villanesca: la de un auténtico monstruo. En un momento dado, Egg (Dexter Sol Ansell), quien, aun siendo el joven escudero de Dunk, es en realidad Aegon Targaryen, relata que su hermano mató a su gato cuando eran pequeños.

Pero eso no es todo: Aerion solía entrar de noche en la habitación de Egg y colocarle un cuchillo entre las piernas, amenazándolo con castrarlo para convertirlo en una hermana con la que pudiera casarse. Ciertamente, Joffrey era alguien miserable, pero nunca mostró crueldad hacia sus hermanos ni pretendió mantener relaciones incestuosas con ellos.

En este punto, cabe recordar que Aerion Targaryen terminará recibiendo su justo y merecido final, pues el propio Joffrey reveló en Juego de Tronos el sombrío destino que sufriría el joven príncipe. En el capítulo 4x03 de la serie, titulado 'Y ahora ha terminado su guardia', se mostraba a Margaery Tyrell (Natalie Dormer) alrededor del Gran Septo mientras se preparaba para contraer matrimonio con el cruel hijo de Cersei Lannister (Lena Headey).

El príncipe decide mostrarle a su esposa varios rincones del castillo real, incluidas las tumbas de los Targaryen. Allí le revela que Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) fue asesinada por su medio hermano, Aegon II (Tom Glynn-Carney) -o más bien devorada por su dragón- mientras su hijo menor presenciaba la horrenda escena. También le confiesa que Aerion murió al beber fuego valirio, creyendo que se transformaría en un dragón, adelantando así el destino fatal del personaje interpretado por Bennett en El caballero de los Siete Reinos.