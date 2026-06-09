La Casa del Dragón estrena tercera temporada inmune a las críticas: "Tenemos un plan y no vamos a hacer caso al ruido"

Premiere de La casa del dragón en Londres - COVER IMAGES / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 22 de junio llega a HBO Max el primer episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón, el spin-off y precuela de Juego de tronos que narra la cruenta guerra por el Trono de Hierro en el seno de la familia Targaryen. La anterior entrega generó cierta división entre los fans y muchos criticaron su final, tildándolo de anticlimático, pero el showrunner de la ficción, Ryan Condal, ha asegurado que no se ha dejado influenciar por esto.

"Seguimos adelante con el plan que teníamos desde el principio y la serie siempre ha sido así: tenemos un plan y no vamos a hacer caso al ruido que surja por el camino", ha expresado Condal en un encuentro virtual con varios medios, entre los que estuvo presente CulturaOcio.

El realizador es consciente de que se trata de una serie de cuatro temporadas en la que hay que esperar al menos dos años entre entregas, pero señala que, "al fin y al cabo, se trata de una sola historia". Así, equipara esta actitud de "enfadarse por algo a mitad de camino", a molestarse con un giro de una obra de teatro cuando aún quedan actos por delante.

"Entiendo la frustración. Es mucho tiempo y hay una larga espera entre temporadas", reconoce Condal, pero prometiendo que valdrá la pena. "Creo que la paciencia de todos se verá recompensada dentro de un par de semanas", apunta.

LA ESPERADA BATALLA DEL GAZNATE

Si el desenlace de la segunda temporada se quedó corto para muchos fue en parte porque no mostró la batalla del Gaznate, como se esperaba, sino que la entrega terminó simplemente con los ejércitos dispuestos, reservando el gran choque para la nueva tanda de episodios.

"No sé si la reservamos", apunta Condal, explicando que, en realidad "hubo dificultades, problemas logísticos, cuestiones de recursos". "Nos preguntábamos cómo íbamos a hacerlo y cómo íbamos a estar a la altura del reto que supone la batalla naval más grande jamás librada en la historia de Poniente, lo cual no es precisamente un reto menor", recuerda.

"En cuanto al ritmo de las temporadas, creo que es muy divertido que la gente se haya acostumbrado a que las temporadas de Juego de Tronos tengan un desarrollo lento y luego haya una explosión a mitad de camino y, desde luego, cerca del final", reflexiona el realizador, adelantado lo fulminante que será abrir la temporada con una batalla como la del Gaznate. "Ha sido como decir: 'Bueno, vamos a golpear a todo el mundo', ya sabes, como cuando suena la campana en el cuadrilátero, salen y nosotros simplemente lanzamos nuestro gancho", explica, seguro de que "va a dejar a la gente alucinada, en el buen sentido, porque sale de forma tan intensa e inesperada".

La tercera (y, según apunta todo, penúltima) temporada de La Casa del Dragón constará de 8 episodios que llegarán semanalmente a HBO Max a partir del 22 de junio. Forman parte del reparto Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham y James Norton. Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain y Barry Sloane completan el elenco.