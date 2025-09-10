Olivia Cooke (La Casa del Dragón) denuncia que las actrices que protestan en escenas de sexo son tachadas de "zorras" - HBO MAX

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Olivia Cooke, que da vida a Alicent Hightower en La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de Tronos, ha abordado las dificultades a las que se enfrentan las actrices a la hora de poner límites rodando escenas de sexo. Cooke ha afirmado que "a menudo se las tacha de 'difíciles' o 'zorras' por hablar claro" cuando se sienten incómodas y ha puesto en valor la figuras de los coordinadores de intimidad en la industria.

En una entrevista concedida a The i Paper, Cooke expresó que filmar escenas de sexo pone a los actores en "situaciones realmente precarias y vulnerables", matizando que, en el caso de las mujeres, "a menudo se las tacha de 'difíciles' o 'zorras' por hablar claro" en este sentido.

"Mostrar intimidad y pasión es una parte integral de reflejar la experiencia humana", reflexionó, señalando que cree que puede hacerse sin que los actores sientan como si les hubieran "quitado una parte de sí mismos".

La actriz explicó que estas situaciones en los rodajes son especialmente complicadas para "aquellos que están empezando y que no tienen el vocabulario para expresar con qué están cómodos". Así, afirmó que los buenos coordinadores de intimidad perciben cuando un intérprete duda y se convierten en "su voz". "Me parece increíble que la gente tuviera que improvisar esas escenas antes de que existieran esas personas", manifestó la intérprete de Ready Player One ensalzando así la nueva figura para supervisar y consensuar antes de la filmación las escenas íntimas.

Cooke retomará su papel como Alicent Hightower en la tercera temporada de La Casa del Dragón, que verá la luz en HBO Max en algún punto de 2026. Además, acaba de estrenar en Prime Video La novia, serie que protagoniza junto a Robin Wright (House of Cards).