Neil Druckman, creador de The Last of Us, aclara su salida de la serie y su implicación en la temporada 3

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

En julio, Neil Druckmann, creador de The Last of Us y del material original que adapta, comunicó su salida del día a día de la ficción televisiva como un reajuste de prioridades para centrarse en el desarrollo de videojuegos en Naughty Dog. Meses después, Druckmann ha ampliado información sobre la decisión de abandonar la gestión cotidiana de la serie para ejercer únicamente de productor ejecutivo, además de concretar el papel que desempeñará a partir de ahora.

"Empezamos a hablar sobre lo que quedaba por adaptar cuando trabajábamos en la segunda temporada. Sabíamos que no podríamos terminarla y que cerraríamos con un cliffhanger", señala Druckmann en una entrevista con Variety, confirmando que ya entonces preparaba una salida que afectase lo menos posible a la continuidad temática y tonal.

Druckmann detalla que su contribución en la tercera temporada se situará lejos de la sala de guion y la dirección, pero cerca del rumbo general de la adaptación: "Por mucho que eche de menos meterme en el barro, trabajar los planos de efectos, dar notas de guion y entrar de verdad en los detalles, ahora intentaré guiar el proceso".

El objetivo, subraya, es preservar el estándar de fidelidad que convirtió a la primera temporada en referencia para las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: "Mi esperanza para la temporada 3, y donde creo que mejor puedo contribuir, es asegurar que sea tan profundamente fiel como lo fue la temporada 1". Sobre el marco de esa fidelidad y el margen para expandir, añadió: "Siento que esa es la vara de medir para este tipo de adaptación, mientras disfrutamos de todas esas bellas expansiones que surgen de forma natural con el resto del equipo. Así que mi implicación ahora es mantener ese nivel muy, muy alto".

Además de cocreador junto a Craig Mazin y productor ejecutivo de toda la serie, en la primera temporada Druckman fue guionista clave firmando con Mazin el episodio 1x01 y el 1x09, además del 1x07 en solitario y de dirigir el 1x02. En la temporada 2 coescribió los dos últimos episodios junto a Mazin y Halley Gross y dirigió el penúltimo.

Las declaraciones de Druckman llegan en plena espera de la tercera temporada de The Last of Us, que, aunque confirmada hace varios meses, aún no tiene fecha de lanzamiento concreta en HBO Max. Isabela Merced (Dina) adelantó a Variety que cree que el rodaje de los nuevos episodios comenzará "el próximo año", mientras que el CEO de HBO, Casey Bloys, aseguró al medio estadounidense que el estreno "definitivamente está planeado para 2027".

Mazin ya señaló que es "probable" que la tercera tanda sea más extensa que la segunda, pues brindará "oportunidades un poco diferentes" e irá "más en la línea" de la primera en estructura y ritmo. También afirmó que aún queda mucho por saber sobre los Lobos y los Serafitas: "No, todavía no habéis recibido toda la información que merecéis. Sí, la información llegará. Lo hemos hecho todo a propósito".

Mirando más allá, todo indica que The Last of Us tendrá al menos cuatro temporadas. Jake Staley, compositor de la banda sonora de la serie, aseguró que "sin ninguna duda" habrá una cuarta entrega, algo que Mazin ya había dejado caer antes incluso de que la temporada 2 terminase su emisión.