La contundente respuesta de Bella Ramsey a los haters The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us, cuya emisión concluyó a finales de mayo, no ha sido ajena a críticas en redes sociales, especialmente por los fans más puristas del juego y, lamentablemente, también por ciertos sectores reaccionarios contrarios a la diversidad sexual y racial mostrada por algunos de sus personajes principales. Bella Ramsey (Ellie), que vuelve a lidiar con una parte del público molesto por ciertos giros de la historia, ha respondido con calma y claridad a quienes no conectaron con los últimos episodios.

"Intento alejarme todo lo que puedo, sinceramente", afirma la intérprete en el podcast The Awardist respecto a las reacciones adversas a la segunda temporada. "Porque de todas formas no puedo hacer nada al respecto. La serie ha salido, no hay nada que se pueda cambiar ni alterar. Claro que la gente tiene derecho a opinar, pero eso no afecta a la serie, ni a su continuidad ni a nada en absoluto", añade.

Acostumbrada a las críticas desde la primera temporada, Ramsey también tiene un mensaje para los 'haters' que esperan con ansia el estreno de la nueva entrega solo para compartir su descontento en redes sociales: "Si tanto odias la serie, no tienes por qué ver la tercera temporada. El videojuego existe, puedes volver a jugarlo. Si quieres ver la serie, ojalá la disfrutes".

Las palabras de Ramsey llegan en plena espera de la tercera temporada de The Last of Us, que, aunque confirmada hace varios meses, aún no tiene fecha de lanzamiento concreta en HBO Max. Isabela Merced (Dina) adelantó a Variety que cree que el rodaje de los nuevos episodios comenzará "el próximo año", mientras que el CEO de HBO, Casey Bloys, aseguró al medio estadounidense que el estreno "definitivamente está planeado para 2027".

Craig Mazin, creador de la ficción, ya señaló que es "probable" que la tercera tanda sea más extensa que la segunda, pues brindará "oportunidades un poco diferentes" e irá "más en la línea" de la primera en estructura y ritmo. También afirmó que aún queda mucho por saber sobre los Lobos y los Serafitas: "No, todavía no habéis recibido toda la información que merecéis. Sí, la información llegará. Lo hemos hecho todo a propósito".

Mirando más allá, todo indica que The Last of Us tendrá al menos cuatro temporadas. Jake Staley, compositor de la banda sonora de la serie, aseguró que "sin ninguna duda" habrá una cuarta entrega, algo que Mazin ya había dejado caer antes incluso de que la temporada 2 terminase su emisión.