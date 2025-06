Archivo - La tercera temporada de The Last of Us dará respuesta a las preguntas sobre Isaac Dixon - MAX - Archivo

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us ya ha concluido su andadura en Max y, además de la gran incógnita que la serie ha dejado en el aire, aún queda mucho por saber sobre el conflicto en Seattle. Antes incluso de que la temporada 2 lanzara todos sus capítulos, los creadores de la serie ya adelantaron que habría que esperar a la tercera entrega para saber más sobre la guerra entre los Scars y los Lobos... y una de sus figuras clave: Isaac Dixon, el despiadado líder de los Lobos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la ficción, ya adelantaron algunos detalles sobre la trama de la temporada 3 en el pódcast oficial de la serie. "La pregunta es: ¿Qué está persiguiendo Isaac (Jeffrey Wright)? Y esas preguntas sobre esta guerra puede que no sean respondidas en esta temporada. Habrá algunos misterios", explicaba Mazin cuando The Last of Us aún no había estrenado su segunda temporada al completo.

Druckmann aseguró que los fans "definitivamente" obtendrán esas respuestas, algo que no habían podido confirmar hasta la renovación de la serie para una tercera temporada. "Esa es la cosa. No sabíamos si nos iban a cancelar", añadió Mazin.

Según el videojuego original, antes de incorporarse al WLF, Isaac vivió en la zona de cuarentena de Seattle, que por entonces se encontraba bajo el control de FEDRA. Más adelante, acabó convirtiéndose en uno de los primeros miembros del Frente de Liberación de Washington. Sin embargo, su tendencia a la violencia y sus posturas radicales no tardarían en traerle problemas.

La tercera temporada de la ficción, que fue confirmada pocos días antes del estreno de la segunda en Max, continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Parte II y será una extensión directa del arco narrativo iniciado en la segunda entrega. Y, aunque los nuevos episodios aún no tiene fecha oficial de estreno, la actriz Isabela Merced adelantó en una entrevista concedida a Variety que creía que el rodaje comenzaría "el próximo año".

Teniendo en cuenta que hubo que esperar dos años entre el final de la primera temporada, que culminó el 12 de marzo de 2023, y el estreno de la temporada 2, que tuvo lugar el 13 de abril de 2025, es más que posible que los fans se enfrenten a otra larga espera entre temporadas. Así, si el rodaje de los nuevos capítulos no comenzara hasta el próximo año, lo más probable es que la tercera temporada de The Last of Us llegue como muy pronto a finales de 2026 o incluso ya bien entrado el 2027.