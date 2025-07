El jefe de HBO confirma cuándo se estrena la temporada 3 de The Last of Us - HBO

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Las 16 nominaciones que The Last of Us ha obtenido en los premios Emmy no son la única buena noticia para los seguidores de la serie, pues acaba de confirmarse cuándo verá la luz su tercera temporada. El CEO de HBO Max, Casey Bloys, ha ofrecido información de primera mano sobre el futuro de la ficción y ha adelantado cuántas temporadas más podría tener.

"Definitivamente, la serie está planeada para 2027", afirmó Bloys en declaraciones a Variety. "Craig [Mazin] todavía está decidiendo si serán dos temporadas más o una temporada larga", afirmó, añadiendo que se guiará por lo que el showrunner considere.

Esta nueva entrega de The Last of Us, que según estas nuevas informaciones bien podría ser la última, no contará con la participación de Neil Druckmann, creador del videojuego en el que se basa la ficción. "Mucha gente no se da cuenta de que Neil trabaja a tiempo completo creando videojuegos y dirigiendo Naughty Dog. Realmente tiene mucho trabajo. Así que entiendo por qué necesita centrarse en eso", explicó el mandamás de HBO, añadiendo que no está preocupado sobre el devenir de la serie.

Incluso si la tercera entrega de The Last of Us se estrenara a principios de 2027, habrá un paréntesis de unos dos años entre temporadas, ya que la segunda vio la luz en abril de 2025. Cabe recordar que ya hubo que esperar dos años entre la primera y la segunda temporada, pero este parón se debió en parte a las huelgas del Sindicato de Guionistas (WGA), que paralizaron la escritura de los guiones de la temporada 2.

Estos nuevos capítulos, tal y como ya adelantó el final de la segunda temporada y confirmaron los responsables de la serie, relatarán la historia desde el punto de vista Abby, el personaje encarnado por Kaitlyn Dever.