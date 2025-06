El final de la temporada 2 de The Last of Us supone uno de los mayores riesgos de la televisión para la temporada 3

El final de la temporada 2 de The Last of Us plantea uno de los mayores riesgos de la televisión para la temporada 3 - MAX

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us ha llegado a su fin, pero a la ficción de Max todavía le queda mucho material que adaptar. Y es que, con su última escena, la serie ha dejado claro que en su tercera entrega abordará uno de los giros más polémicos del videojuego.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final del séptimo episodio, Abby encuentra el teatro donde se refugiaban Ellie, Dina, Jesse y Tommy. La joven hiere a Tommy, a quien cree responsable del asesinato de Owen y Mel, y mata a Jesse en cuanto este y Ellie acuden en su ayuda. Tratando de salvar a Tommy, Ellie confiesa que fue ella la que mató a sus amigos. Entonces, la pantalla se va negro y se escucha un disparo.

En la siguiente escena, Manny despierta a Abby, diciéndole que Isaac requiere su presencia. La joven se levanta y avanza por unas instalaciones que pronto se ve que forman parte de un gran estadio, probablemente el SoundView, que en el juego es la base principal y el centro de operaciones del Frente de Liberación de Washington (WLF).

La serie indica entonces que la escena en cuestión constituye un salto temporal, ya que regresa al "día uno" en Seattle, es decir, el día en que Dina y Ellie llegan a la ciudad, dos días antes de la confrontación entre Abby y Ellie en el teatro. Así, todo indica que la tercera temporada volverá a centrarse en esos tres días clave, pero esta vez, desde la perspectiva de Abby, algo que parece lógico teniendo en cuenta el material original.

DE ELLIE A ABBY, CAMBIO DE PERSPECTIVA

Y es que cabe recordar que en The Last of Us Part II, llegaba un momento en que se obligaba al jugador a ponerse en la piel de Abby, algo que resultó muy polémico debido al odio que inspiraba el personaje. Siguiendo la estela del videojuego, la serie pretende adaptar este cambio en la perspectiva poniendo el foco sobre el personaje de Kaitlyn Dever, que es de esperar que cobre mayor protagonismo en la siguiente temporada, con el de Bella Ramsey quedando relegado a un segundo plano.

Aunque a estas alturas, con la brutal muerte de Joel aún reciente, Abby puede ser percibida como una villana, el cambio de perspectiva buscará humanizarla y dotarla de mayor profundidad.

Relatar la historia desde el punto de vista de Abby permitirá, además, conocer mejor el conflicto entre Lobos y Serafitas, del que apenas se daban unas pinceladas en la temporada 2. Es de esperar, asimismo, que personajes como el de Jeffrey Wright, Isaac, el líder de los WLF, cobren mayor importancia.

Los siguientes episodios tendrán que abordar diversas cuestiones antes de llegar al momento en que Abby y Ellie finalmente se ven cara a cara en el teatro. Así, la temporada explorará el papel de Abby dentro de la WLF, su decisión de dejarla y sus posibles consecuencias, además de revelar su reacción ante las muertes de sus amigos.