The Last of Us 2 se reinventa para acallar una de las grandes polémicas de la serie y el videojuego - NAUGTHY DOG/HBO MAX

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

The Last of Us: Parte II, el videojuego en el que se basa la segunda temporada de la serie de HBO, ha lanzado una actualización que permite modificar uno de sus aspectos más controvertidos. Sobre todo a partir del estreno de la temporada 2 de la ficción, muchos fans de la franquicia cuestionaron el orden en que se optó por relatar los hechos tanto en el juego como en su posterior adaptación a la pantalla, lo que podría haber impulsado a la desarrolladora a ofrecer esta nueva posibilidad a los jugadores.

Esta actualización, que está disponible en la versión remasterizada del juego, incorpora la posibilidad de jugar en orden cronológico, según ha comunicado la desarrolladora canadiense Naughty Dog en su página web oficial. Hasta el momento, la historia se presentaba siguiendo una narrativa no lineal que alternaba entre las perspectivas de Ellie y Abby con no pocos saltos temporales.

La serie de HBO optó por presentar la trama de forma similar. Así, su segunda temporada se centró en el personaje de Ellie, interpretado por Bella Ramsey, dejando un cliffhanger al final que preparaba el terreno para que su temporada 3, que aún no tiene fecha oficial de estreno, se centre en el punto de vista de Abby, a quien da vida en la ficción Kaitlyn Dever.

Según la propia desarrolladora, la experiencia que ofrece el nuevo Modo Cronológico permitirá a los jugadores "obtener una visión más profunda" de la narrativa. "Podrán ver, por ejemplo, cómo el hecho de que a Ellie le regalen una guitarra desemboca en que aprenda a tocar, mientras que el viaje por Seattle mostrará los fascinantes paralelismos entre los viajes entrecruzados de Ellie y Abby", reza su página web. Además, señala que esto mostrará "lo cerca que están de cruzarse, cómo sus acciones influyen en la otra y mucho más".

Naughty Dog recomienda, no obstante, que aquellos que se adentren en el videojuego por primera vez opten por su versión original. Aunque el Modo Cronológico está disponible para jugar en cualquier dificultad, no podrá accederse a él en las modalidades Speedrun y Permadeath, que son utilizadas por jugadores más experimentados. La primera propone el desafío de completar el juego lo más rápido posible, mientras que la segunda consiste en que, una vez que el jugador es eliminado, tiene que volver a empezar desde el principio.

Completar el Modo Cronológico se recompensa en el juego con un nuevo trofeo, llamado "Volvería a hacerlo todo de nuevo", y con skins para Joel y Tommy inspiradas en el videojuego Uncharted. El atuendo de Joel está inspirado en el del personaje Nathan Drake en Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, mientras que el de Tommy se corresponde con el de Sam Drake.

Respecto a la tercera temporada de la ficción de HBO, The Last of Us 3 aún no cuenta con fecha oficial de estreno en la plataforma. Sin embargo, se espera que comience su producción este mismo año y llegue quizá a finales de 2026 o bien entrado 2027.