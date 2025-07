Crisis en la temporada 3 de The Last of Us: Neil Druckmann, creador del videojuego, abandona la serie - MAX

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Neil Druckmann, creador del videojuego The Last of Us y también de la serie, junto a Craig Mazin, ha anunciado que abandona la ficción de HBO. Así, la producción contará con varias ausencia notables en su equipo creativo en la tercera temporada ya que, además, la guionista y productora ejecutiva Halley Gross, que también trabajó en el videojuego original, se desvincula del proyecto protagonizado por Bella Ramsey y Pedro Pascal.

"He tomado la difícil decisión de abandonar mi implicación creativa en The Last of Us en HBO", afirmó Druckmann en un comunicado publicado vía Instagram por la cuenta oficial de Naughty Dog, la desarrolladora de videojuegos tras del material original en el que se basa la serie.

El realizador indicó que, "con el trabajo completado en la temporada 2 y antes de que ningún trabajo significativo comience en la temporada 3", considera que es el "momento adecuado" para desviar su atención "por completo a Naught Dog y sus futuros proyectos". Entre dichos proyectos citó la escritura y dirección del próximo videojuego de la desarrolladora canadiense, Intergalactic: The Heretic Prophet, además de sus responsabilidades como jefe del estudio y jefe creativo.

A esta significativa ausencia en la ficción de HBO se une la de Halley Gross, guionista del videojuego The Last of Us Parte II junto a Druckmann, además de productora ejecutiva y guionista de la serie de HBO. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gross ha anunciado su decisión de abandonar la serie "para dejar espacio a lo que viene a continuación".

"Las historias que hemos contado -sobre el amor, la pérdida, y lo que significa ser humano en un mundo terrorífico- son exactamente por lo que amo esta franquicia", ha expresado la guionista en su comunicado.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DLnVeDnPz9B/?igsh=djZzZzIwejRwcG1v

La segunda entrega de The Last of Us concluía con un flashback centrado en Abby (Kaitlyn Dever) que, con el aviso de 'Seattle Día 1', preparaba el terreno para que la siguiente tanda de episodios relate los hechos mostrados a lo largo de la temporada desde una nueva perspectiva. Una posibilidad que el propio Druckmann confirmó en una entrevista concedida a Variety. "Acabamos de terminar la segunda temporada y la tercera va a estar protagonizada -alerta de spoiler- por Kaitlyn [Dever]", mencionó el realizador.

Aunque la tercera entrega de The Last of Us todavía no cuenta con fecha de estreno en HBO, se espera que comience su producción este mismo año y llegue quizá a finales de 2026 o bien entrado 2027.