The Last of Us: ¿Qué pasará en la temporada 3, según el videojuego? - MAX

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us ha concluido dejando una gran pregunta en el aire y, aunque la tercera tanda de capítulos ya está confirmada, los fans tendrán que esperar bastante para ver cómo continúa la serie de Max. No obstante, dado que esta ha sido bastante fiel al videojuego en el que se basa, aquellos que no puedan contener su curiosidad siempre pueden escudriñar la trama de The Last of Us: Parte II para hacerse una idea de cómo continuará la historia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La segunda temporada de la serie se ha centrado en la venganza. Primero la de Abby encontrando y ejecutando a Joel y después la de Ellie siguiendo los pasos de la asesina del personaje de Pedro Pascal. Las dos se reencontraron frente a frente en el tramo final del séptimo y último capítulo. Pero entonces la pantalla se fue a negro y se escuchó un disparo, creando así un tremendo cliffhanger para tener a los fans en vilo ya no durante meses... sino años.

Pero además, la temporada concluyó con un flashback centrado en Abby que, con el aviso de 'Seattle Día 1', preparaba así el terreno para el cambio de perspectiva que tendrá lugar en la siguiente tanda de capítulos. Y es que todo indica que, antes de resolver quién ha sido alcanzado por ese disparo, The Last of Us volverá a relatar los hechos de la segunda temporada, pero a través de los ojos del personaje de Kaitlyn Dever.

Y precisamente será desde esa perspectiva desde la que The Last of Us ofrecerá más datos sobre personajes como Isaac, uno de los líderes más influyentes del Frente de Liberación de Washington, y sobre cómo Abby se ganó su profundo respeto hasta el punto de ver en ella a la futura cabecilla de la milicia.

Esto es algo que la serie ya ha mostrado, pues en el último capítulo de la temporada, titulado Convergencia, Isaac se muestra preocupado por su paradero, preguntando por ella a otros miembros del WLF. Craig Mazin, showrunner de la serie, ya adelantó en una entrevista concedida a Collider que aún queda mucho por saber sobre los Lobos y los Serafitas.

En medio de esta guerra abierta en Seattle, el videojuego incorpora a dos personajes que tendrán un profundo impacto en el futuro de Abby. Se trata de Lev y su hermana Yara, dos ex Serafitas que salvan a Abby de una muerte segura cuando es capturada por un grupo de Scars. Además, la serie ya ha adelantado que mostrará este incidente en algún punto de la historia, pues el personaje interpretado por Kaitlyn Dever apareció en el final de la segunda temporada con heridas en el cuello, fruto precisamente de esa ejecución fallida por parte de los Serafitas.

Por otra parte, si la ficción de Max siguiera los pasos del material original, los flashbacks continuarán siendo recurrentes. Uno de ellos resulta clave en la historia, pues muestra a Abby con su padre horas antes de que Joel perpetre la masacre en el hospital de Salt Lake City. Padre e hija se encuentran ayudando a una manada de cebras cuando Owen les interrumpe para decirle al padre de Abby que le necesitan en el hospital, sellando así su destino.

¿QUIÉN DISPARÓ Y A QUIÉN?

Pero sin duda alguna, la gran respuesta que los fans esperan en los nuevos capítulos es qué pasó con ese disparo final. En el videojuego The Last of Us: Parte II, tanto Abby como Ellie salen ilesas de ese encontronazo que, por otra parte, sí supone el trágico final de Jesse. En el material original, el ex Serafita Lev acompaña a Abby y es precisamente gracias a él que el personaje de Kaitlyn Dever le perdona la vida al de Bella Ramsey.

En el juego, Tommy carga contra Abby, y esta está a punto de asesinarle de un disparo. Ellie aprovecha para intentar huir, pero Abby la alcanza, lo que desencadena una brutal pelea en la que Dina también se ve involucrada. Abby se alza victoriosa y está a punto de acabar con la vida de Ellie, pero Lev la convence para que se apiade de ella. Finalmente, Abby la deja marchar, aunque no sin antes advertirle que no vuelva a cruzarse en su camino.