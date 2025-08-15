Isabela Merced adelanta qué pasará entre Dina y Ellie en The Last of Us temporada 3

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Una de las grandes incógnitas tras el final de la segunda temporada de The Last of Us es cómo evolucionará la compleja relación entre Dina y Ellie. Isabela Merced, la actriz que interpreta a Dina en la serie, ya ha adelantado que, aunque la tercera temporada pondrá a prueba el vínculo entre ambas, confía en que las dos jóvenes saquen adelante su romance.

"Es muy impactante descubrir que los cimientos de tu relación se basan en una mentira. Creo que será impactante", desvela Merced en una entrevista concedida a TVLine. "Pero la cuestión es que el amor es fuerte. El amor es algo muy confuso y poderoso. Si tiene sentido, es que no es amor. Así que las apoyo", añade la intérprete.

En la temporada 2, Dina descubre que está embarazada de Jesse, su expareja, y se lo confiesa a Ellie durante el viaje a Seattle. Aunque ambas hablan de criar al bebé juntas, la espiral de violencia y las pérdidas que sufren dejan ese futuro en el aire cuando cierra la segunda entrega. No obstante, Merced confía en que la relación saldrá adelante.

"Espero de verdad que le dediquemos el tiempo y el cuidado necesarios a la historia de Dina, para ver cómo, si lo hace, termina perdonando a Ellie", apunta la actriz en su conversación con TVLine. "Creo que los humanos sin un deseo o una necesidad estamos un poco desorientados, y eso puede dejar un vacío en nuestros corazones. Ellie le permitió a Dina ver su futuro con claridad y, una vez lo entendió, le dio a Dina una especie de pasión e impulso. Ahora tiene un objetivo: va a tener ese bebé con su novia y van a vivir felices para siempre", añadió.

Aunque confirmada hace un par de meses, la temporada 3 de The Last of Us aún no tiene fecha de estreno concreta en HBO Max. Merced adelantó en Variety que cree que el rodaje comenzará "el próximo año". Además, el CEO de HBO Max, Casey Bloys, ya aseguró a Variety que "definitivamente, la serie está planeada para 2027".

Craig Mazin, creador de la ficción, ya señaló que es "probable" que la tercera tanda sea más extensa que la segunda, pues brindará "oportunidades un poco diferentes". Además, afirmó que aún queda mucho por saber sobre los Lobos y los Serafitas: "No, todavía no habéis recibido toda la información que merecéis. Sí, la información llegará. Lo hemos hecho todo a propósito".

Mirando más allá, todo indica que The Last of Us tendrá al menos cuatro temporadas. Jake Staley, compositor de la banda sonora de la serie, aseguró que "sin ninguna duda" habrá una cuarta entrega, algo que Mazin ya había dejado caer antes incluso de que la temporada 2 terminase su emisión.