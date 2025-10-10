El Monstruo Ed Gein en el cine: 8 películas de terror inspiradas en el Carnicero de Plainfield - PARAMOUNT/BRYANSTON/ORION

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Ed Gein, el macabro asesino en serie, es el protagonista de la tercera temporada de Monstruo, la serie antológica de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan inspirada en algunos de los criminales más sanguinarios y atroces de la historia. También conocido como el Carnicero de Plainfield, Gein es uno de los asesinos más infames de la historia cuyos crímenes y 'modus operandi' insipiraron, tal y como refleja la serie, varias de las películas de terror más populares de la historia.

"[Gein] Probablemente sea una de las personas más influyentes del siglo XX y, sin embargo, la gente no sabe mucho sobre él", explicó Murphy en declaraciones a la plataforma.

Desde documentales que han buscado plasmar los hechos reales y películas que se han basado en su historia, hasta filmes y personajes que solamente han cogido prestados ciertos elementos (consciente e inconscientemente), son muchas las producciones que pueden considerarse parte del legado de Gein.

PSICOSIS (1960)

Una de las primeras películas que conviene citar hablando de la influencia de Gein en el cine de terror es, sin duda alguna, Psicosis (una influencia a la que alude Monstruo: La historia de Ed Gein, con Tom Hollander como Alfred Hitchcock.

El filme está basado en la novela de Robert Bloch y aunque este no confirmó que se hubiese basado directamente en el caso real de Gein, lo cierto es que la historia de Norman Bates tiene algunas importantes similitudes con la del Carnicero de Plainfield, como la presencia de una estricta madre que sigue subyugando al hijo aun después de muerta a través de una obsesión en la que se trata de preservar su recuerdo e incluso traerlo de vuelta a través de su ropa.

TRASTORNADO (DERANGED) (1974)

Dirigida por Jeff Gillen y Alan Ormsby, la película se presentó como una recreación de la vida de Gein, aunque, debido a ciertas libertades creativas, no llega a ser del todo fiel. "Hace varios años, cubrí de primera mano la increíble historia que están a punto de ver recreada en esta película... Es una historia de horror humano de proporciones espantosas...", expone en sus primeros compases la narración inicial del filme.

THREE ON A MEATHOOK (1973)

Vagamente inspirada en los crímenes de Gein (gancho para carne con cuerpos humanos incluido), en Three on a Meathook no hay una madre estricta, sino un padre homicida que mata a varias jóvenes y manipula a su hijo.

LA MATANZA DE TEXAS (1974)

Otro clásico del terror a menudo relacionado con los crímenes de Gein es La matanza de Texas, cuyo villano, Leatherface, utiliza piel humana para confeccionar prendas y objetos como su mítica máscara. Más allá de este paralelismo, cabe decir que Gein no iba armado con una motosierra ni era parte de una familia de caníbales.

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (1991)

Junto con Psicosis y La matanza de Texas, El silencio de los corderos es una de las tres películas que más claramente beben de la historia del infame asesino. En la película protagonizada por Anthony Hopkins, un criminal conocido como Buffalo Bill mata mujeres para hacerse un traje con su piel, travistiéndose.

Por otro lado, así como ocurre con Psicosis y La matanza de Texas, todas las producciones inspiradas y derivadas de El silencio de los corderos como la serie de 2013 Hannibal, están ligadas por extensión a Gein.

ED Y SU DIFUNTA MADRE (1993)

En esta comedia macabra protagonizada por Steve Buscemi, un personaje significativamente llamado Ed paga por devolver la vida a su difunta madre, aunque esta regresa con una insaciable hambre de carne humana.

ED GEIN (2000)

Directamente basada en los hechos reales, pero con algunas libertades creativas como el canibalismo de Gein, que nunca se demostró y él mismo negó.

LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES (2003)

Aunque, según señala Tyla, Rob Zombie, director de La casa de los 1000 cadáveres no concibiese su cinta como un homenaje a La matanza de Texas o el mito de Gein, su trama no deja de recordar fuertemente a ambos, mostrando una familia de psicópatas caníbales.