Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología inspirada en asesinos reales, ya está dando que hablar con una temporada que algunos han calificado como sensacionalista. No obstante, los seguidores de Ryan Murphy, cocreador de la serie junto a Ian Brennan, sabrán que no es su primera vez explorando el terror en su variante más macabra. Ya hizo en American Horror Story, una ficción con la que la serie de Ed Gein conecta directamente a través de un escalofriante detalle.

La segunda entrega de American Horror Story, Asylum, se centra en un hospital psiquiátrico de los años 60 en cuyo interior tienen lugar prácticas verdaderamente atroces. Lana, una periodista a quien da vida Sarah Paulson, se infiltra en el centro para destapar lo que está ocurriendo. Pero se verá atrapada en un callejón sin salida cuando acabe en la casa del doctor Thredosn, el personaje de Zachary Quinto.

La sorpresa de Lana es mayúscula cuando, pensando que Thredson la ha salvado de un trágico destino, comienza a notar extraños artefactos en la casa de este: un cuenco tallado en una calavera y la pantalla de una lámpara hecha de piel humana... Dos objetos sin duda inspirados en las macabras creaciones del asesino Ed Gein.

Aunque solo está confirmado que Gein asesinara a dos personas, fue sospechoso de la desaparición de algunas más y cometió otros inhumanos crímenes. Así, profanaba tumbas para robar cadáveres de mujeres con los que elaboraba horripilantes artefactos.

Al inspeccionar el domicilio de Gein, la policía descubrió una verdadera casa de los horrores: muebles forrados de piel humana, cuencos hechos de cráneos de personas e incluso partes de un "traje de mujer" hecho también con piel humana. Según Katherine Ramsland, escritora y profesora de psicología forense, con este "traje" Gein pretendía "convertirse en su madre".

Al igual que Gein, el personaje de Oliver Thredson en American Horror Story tiene una insana obsesión con su madre, hasta el punto de secuestrar y maltratar a mujeres en las que creía ver un aura maternal para intentar así reemplazar su ausencia. Cuando una de estas mujeres dejaba de parecerle adecuada, la asesinaba y usaba su cadáver para crear atroces artefactos como los que hacía Gein.