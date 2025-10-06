El final de Monstruo: La historia de Ed Gein, explicado: El "Rosebud" del asesino y la mención a Ted Bundy - NETFLIX

A lo largo de sus ocho episodios, Monstruo: La historia de Ed Gein sigue los pasos del infame asesino en serie que inspiraría clásicos del cine de terror como Psicosis o La matanza de Texas. No obstante, el desenlace de la ficción parece querer remarcar un aspecto clave del personaje, haciendo hincapié en su pasado traumático y diferenciándolo de alguien como Ted Bundy.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el octavo capítulo de Monstruo: La historia de Ed Gein, el personaje titular, encarnado por Charlie Hunnam, tiene una alucinación en la que ayuda a agentes del FBI a capturar al también asesino en serie Ted Bundy.

Por otro lado, en los compases finales de la entrega, Gein ve pasar su vida ante sus ojos y la serie termina con una estampa aparentemente apacible, en la que él y su madre se encuentran sentados juntos en el porche, tomando limonada. "Solo te querrá tu madre", acaba diciendo significativamente el personaje de Laurie Metcalf.

"No sé de dónde salió, pero simplemente dije: 'Vamos al porche'. Y supe que 'Solo te querrá tu madre' debía ser la última frase de la serie, porque es todo un 'Rosebud' que explica por qué Ed hizo lo que hizo en nuestra versión", explicó Max Winkler, director y productor ejecutivo, en una entrevista concedida a Variety. Cabe recordar que Rosebud es el nombre del trineo del personaje de Ciudadano Kane, que a menudo se ha relacionado con una metáfora de la felicidad e inocencia infantiles perdidas o se ha visto como una fuerza impulsora arraigada en traumas pasados.

"Lo que plantea el final es: 'De acuerdo, tal vez Ed tenía problemas y no era puramente malvado. Pero esto es lo que provocó'", señaló Winkler, argumentando la decisión de incluir a otro asesino como Bundy con el que compararlo. "Al presentar a Ted Bundy, era alguien que todos los asesinos podían estar de acuerdo en que era pura maldad: sin motivo, sin historia oscura, literalmente horrible", expresó.

"Queríamos mostrar realmente cómo era el mal en estado puro. Lo rodamos de una forma totalmente diferente, sin música, muy oscuro. Siempre me reía cuando tenía esa secuencia onírica y veía a toda esa gente y Charles Manson decía: '¡Tenemos a Bundy, cabrón!'. Estos tipos están muy jodidos, pero Ted Bundy está tan jodido que ni siquiera se lleva bien con ellos", recordó el director.