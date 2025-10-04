¿Qué fue de Ed Gein, cómo murió realmente el monstruo de la serie de Netflix?

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Al estar inspirada en un asesino real, a quien da vida Charlie Hunnam, la serie combina realidad y ficción para desarrollar su narrativa a lo largo de ocho episodios. Pero, más allá de lo que muestra la serie, ¿qué pasó con Ed Gein en la vida real?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El final de la ficción muestra cómo Ed Gein murió en el psiquiátrico en el que estaba internado, tras haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Los últimos compases del octavo episodio muestran al asesino durante sus momentos finales, tumbado en su cama del centro. La serie procede a dejar claro que, finalmente, murió, mostrando un plano de su sepultura, en la que figura que falleció en 1984. Aún así, la ficción deja la puerta abierta a la especulación con una escena que, no obstante, podría no ser más que una alusión simbólica a su terrible legado.

En la vida real, los crímenes de Gein fueron descubiertos por la policía en 1957, incluyendo el asesinato de dos mujeres (aunque fue sospechoso de hasta cinco homicidios más) y otros crímenes como profanación de tumbas. Tras su detención, fue diagnosticado con esquizofrenia e internado en el Central State Hospital for the Criminally Insane de Wisconsin, un centro psiquiátrico para delincuentes con enfermedades mentales.

A raíz de su diagnóstico, le consideraron no apto para ser juzgado por sus crímenes. No obstante, más adelante, se rectificó esta decisión y fue condenado por asesinato de primer grado, para luego ser declarado finalmente inocente por no estar en pleno uso de sus facultades mentales.

Gein fue trasladado al Mental Health Institute de Mendota, donde pasó el resto de su vida hasta que murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, coincidiendo así con el año que figura en la tumba del asesino en la ficción.