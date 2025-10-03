¿Quién es quién en Monstruo: La historia de Ed Gein? Guía de personajes de la serie de Netflix- NETFLIX

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está en Netflix Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la oscura antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan iniciada en 2022 con Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. En esta ocasión, la temporada está centrada en la figura del infame asesino en serie Ed Gein, también conocido como el Carnicero de Plainfield.

Junto a Charlie Hunnam como el aterrador psicópata que influiría en la creación de numerosos villanos del cine de terror como Norman Bates de Psicosis o Hannibal Lecter de El silencio de los corderos, completan el reparto otros actores y actrices de renombre que dan vida a aquellos que conocieron a Gein, sus víctimas e incluso personalidades de Hollywood que utilizaron su historia como inspiración.

Esta es la lista de los personajes principales de Monstruo: La historia de Ed Gein y los intérpretes que los encarnan:

CHARLIE HUNNAM ES ED GEIN

El actor de títulos como Hijos de la anarquía, Pacific Rim o Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, protagoniza Monstruo: La historia de Ed Gein como el personaje titular, un asesino en serie y saqueador de tumbas con un macabro legado cultural.

LAURIE METCALF ES AUGUSTA GEIN

La ganadora de cuatro premios Emmy y dos Tony Laurie Metcalf interpreta a la madre del asesino en serie, una mujer dominante cuya extraña y tóxica relación con su hijo sirvió como inspiración para Psicosis.

SUZANNA SON ES ADELINE WATKINS

Cantante y actriz americana, Suzanna Son da vida a Adeline Watkins, una mujer que estuvo vinculada con Gein, quien le propuso matrimonio en 1955.

TOM HOLLANDER ES ALFRED HITCHCOCK

Como se ha señalado, la figura de Gein inspiró a más de un cineasta, entre ellos, y quizá más notablemente, a Alfred Hitchcock, que en la ficción es encarnado por Tom Hollander.

JOEY POLLARI ES ANTHONY PERKINS

Joey Pollari da vida a Anthony Perkins, quien encarnara a uno de los psicópatas más famosos del cine, Norman Bates, el siniestro dueño del infame motel de Psicosis.

OLIVIA WILLIAMS ES ALMA REVILLE

Olivia Williams interpreta a la esposa de Hitchcok, que estuvo involucrada en muchos de los proyectos de este.

VICKY KRIEPS ES ILSE KOCH

Vicky Krieps, actriz de títulos como El hilo invisible o Hanna, da vida a una criminal de guerra alemana cuyas atrocidades en el campo de concentración de Buchenwald durante la Segunda Guerra Mundial se especula que pudieron haber inspirado al propio Gein.

LESLEY MANVILLE ES BERNICE WORDEN

Bernice Worden fue la última víctima de Gein. En la ficción, está encarnada por Lesley Manville.

ADDISON RAE ES EVELYN HARTLEY

Otro de los objetos de obsesión de Gein fue Evelyn Hartely, una niñera que desapareció en 1953. Addison Rae es la responsable de darle vida en la serie.

TYLER JACOB MOORE ES EL SHERIFF ARTHUR SCHLEY

Tyler Jacob Moore encarna al sheriff del condado de Waushara, que persiguió y acabó arrestando a Gein.

CHARLIE HALL ES FRANK WORDEN

Charlie Hall encarna a uno de los investigadores del caso Gein. Su madre fue una de las víctimas del asesino.

Otros intérpretes que forman parte del reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein son Will Brill, que da vida a Tobe Hooper, el director de La matanza de Texas; Robin Weigert como Enid Watkins, la madre de Adeline y Mimi Kennedy como la doctora Mildred Newman.