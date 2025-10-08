Charlie Hunnan y el cocreador de Ed Gein defienden la serie: "No es sensacionalista. Es sensacionalmente buena"

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein, la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, está siendo, al igual que ya lo fueron sus predecedoras, objeto de críticas. La serie, que ya se inspiró en los crímenes de Jeffrey Dahmer y de los hermanos Menéndez, está siendo de nuevo calificada como sensacionalista. Algo que tanto Brennan como Charlie Hunnam, que da vida al asesino en la ficción, han negado, calificándola de "sensacionalmente buena" y aventurando si acaso el verdadero monstruo no es tanto Gein sino la audiencia por ver la serie.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Brennan negó que la ficción fuera sensacionalista, apuntando que considera importante "contar toda la historia, incluso las partes que son difíciles de ver". "No creo que esta temporada sea sensacionalista en absoluto. Creo que es sensacionalmente buena", afirmó, apuntando que la serie plantea "una inmersión realmente profunda en un hito muy extraño e importante del siglo XX" y que, en esencia, "es una historia sobre la enfermedad mental".

"Nunca sentí cuando estábamos en el set que hiciéramos nada gratuito o para causar impacto. Todo era con el fin de intentar contar esta historia de la forma más honesta posible", coincidió Hunnan, yendo incluso más allá al aventurar que acaso Gein no sea el verdadero "monstruo".

"¿Es Ed Gein, que sufrió abusos, fue aislado y padecía una enfermedad mental no diagnosticada, que se manifestó de formas bastante horribles [el monstruo]? ¿O fue el monstruo la legión de cineastas que se inspiraron en su vida y la sensacionalizaron para crear entretenimiento y oscurecer la psique estadounidense en el proceso?", reflexionó.

"¿Es Ed Gein el monstruo de este espectáculo, o es Hitchcock el monstruo de este espectáculo?", planteaba, haciendo referencia a su icónica película Psicosis, cuyo protagonista Norman Bates fue creado inspirándose en la figura de Gein. "¿O somos nosotros los monstruos de la serie por estar viéndola?", aventuró.

En este sentido, Brennan explicó el significado de una escena en la que se rompe la cuarta pared, apelando directamente al espectador: "Es una forma de enfocar la cámara hacia nosotros mismos y decir: 'No, somos conscientes de que también estamos mostrando algo que quizá no deberías estar viendo'".

"Psicosis fue Alfred Hitchcock superando lo que se había hecho antes. Y luego La matanza de Texas fue Tobe Hooper superando lo que había hecho Hitchcock. Así que se trata de un proceso en el que tenemos que superarnos continuamente a nosotros mismos en cuanto a lo que da miedo. Y creo que realmente queríamos explorar esa pregunta: ¿Es esto lo que la gente debería estar viendo?", señaló Brennan.

"Esta es la [temporada] que aborda de forma más directa la cuestión de qué ocurre cuando ves cosas horribles", reflexionaba el cineasta, explicando que Gein "veía imágenes y se obsesionaba con ellas" hasta el punto de no poder dejar de verlas. "Todo empezó con todo lo que salió del Holocausto, que el personaje de Vicky [Krieps] retrata de forma tan brillante, simplemente los horrores de la banalidad de lo que ocurrió en los campos de concentración nazis. Y no podía quitárselo de la cabeza", explicó.