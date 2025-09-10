El creador de Hannibal quiere hacer una serie de El silencio de los corderos con Zendaya y Mads Mikkelsen - NBC / MGM

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Desde la cancelación de Hannibal en 2015 después de tres temporadas, el creador de la serie, Bryan Fuller, ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de volver al universo Lecter. Pero esta vez concreta todavía más: el guionista quiere una serie de El silencio de los corderos donde Mads Mikkelsen retome su Hannibal televisivo y Zendaya encarne a Clarice Starling.

"Mi proyecto soñado es hacer una serie limitada de El silencio de los corderos con Mads Mikkelsen y Zendaya como Clarice Starling", revela Fuller en una entrevista con Screen Rant. "Si pudiera estrenar cualquier cosa en el universo, sería eso", continúa el cineasta, remarcando su anhelo en materializar de nuevo su visión del mito.

Hasta ahora solo es un deseo explícito del creador, pero si el plan cristalizase supondría el regreso de Mads Mikkelsen como el temible asesino al que interpretó durante las tres temporadas de Hannibal, un título de culto por su puesta en escena, ambición visual y la lectura romántico-pavorosa de la relación con Will Graham (Hugh Dancy). La serie fue cancelada pese al aplauso crítico y, desde entonces, tanto Fuller como su reparto han expresado su interés por volver a una temporada 4, a menudo asociada a la adaptación de El silencio de los corderos que Fuller siempre quiso abordar.

La elección de Zendaya, uno de los nombres más respetados y versátiles de su generación, como Clarice encajaría con una apuesta de casting ambiciosa para actualizar el legado del personaje sin perder su complejidad y carisma. En la adaptación de 1991, El silencio de los corderos, Jodie Foster interpretó a Clarice y ganó el Oscar a mejor actriz; en 2001, Julianne Moore retomó el papel en Hannibal, de Ridley Soctt, centrada en la caída y resistencia de la agente dentro del propio sistema que la cuestiona.

Clarice Starling es una alumna del FBI brillante, metódica y empática, enviada a entrevistar a Hannibal Lecter para desentrañar el caso de Buffalo Bill. Su mirada combina intuición clínica y vulnerabilidad y convierte su cara a cara con Lecter en un duelo de mentes que definió la saga tanto en novela como en cine. Su importancia rebasa la etiqueta de "contraparte" de Lecter, pues es el anclaje ético y emocional que humaniza la caza del monstruo y desplaza el foco hacia el coste personal de enfrentarse al mal.

Aunque el universo audiovisual de Lecter se ha reimaginado muchas veces, su raíz está en los libros de Thomas Harris: Red Dragon (1981), The Silence of the Lambs (1988), Hannibal (1999) y Hannibal Rising (2006), que explora los orígenes del personaje. Las adaptaciones cinematográficas, por donde han pasado directores como Michael Mann (Manhunter), Jonathan Demme (El silencio de los corderos) y Ridley Scott (Hannibal), han combinado, condensado o reordenado tramas y temas de esas novelas para construir sus propios enfoques del mito Lecter.