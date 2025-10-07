MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ya ha aterrizado en Netflix. La ficción está basada en la historia real del infame asesino en serie, a quien da vida Charlie Hunnam en la ficción, lo que ha llevado a los espectadores a preguntarse hasta qué punto son reales los hechos, y sobre todo los crímenes, relatados en la serie. Y, concretamente, el asesinato del hermano de Ed es uno de los ha generado más interés.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los crímenes que realmente cometió Gein podrían ser más de los que le fueron atribuidos en vida pues, aunque solo está confirmado que asesinara a dos personas, también fue sospechoso de la desaparición de otras tantas. En Monstruo: La historia de Ed Gein una de las víctimas del protagonista es su propio hermano, algo que fuera de la ficción no deja de ser un misterio.

Henry Gein murió en 1944 a los 43 años. Ambos hermanos se encontraban presuntamente quemando vegetación de su propiedad, una práctica que se realiza para deshacerse del crecimiento excesivo de malas hierbas, cuando, en un momento dado, el fuego se propagó y acudieron los bomberos.

Tras el incidente, Ed denunció la desaparición de su hermano. Un equipo de búsqueda acabó encontrando el cadáver de Henry, boca abajo y sin quemaduras, que parecía llevar muerto un tiempo. Después de que la policía descartara que pudiera tratarse de un acto delictivo, no se realizó una autopsia sino que, directamente, un forense dictaminó que el hermano de Ed había muerto por asfixia debido a la inhalación de humo.

Cuando Ed fue detenido y la policía descubrió en su casa los retorcidos vestigios de sus actos, comenzó a especularse acerca de que pudiera estar involucrado en más crímenes. En su libro Deviant, el biógrafo Harold Schechter menciona que el cadáver de Henry tenía cardenales en la cabeza, lo que sugiere que fue víctima de un brutal impacto.

Además, los informes relativos al caso revelan que Henry ya había expresado en alguna ocasión su preocupación por la relación entre Ed y su madre. Ambos hermanos sufrieron abuso psicológico durante años por su parte, pues era profundamente religiosa y les inculcó una marcada preocupación por mantenerse "puros" y la noción de que las mujeres eran malvadas. Cuando esta murió, Ed, que era completamente dependiente de ella, conservó su cadáver durante años.

La ausencia de una autopsia inmediata y de cualquier investigación adicional hace imposible determinar con seguridad la causa de la muerte de Henry. Así, el material disponible no dejan de ser evaluaciones psicológicas retrospectivas y fragmentos de información sobre los que teorizar.