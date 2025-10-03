La historia real de Ed Gein: ¿Cuántos asesinatos y qué otros crímenes cometió el monstruo de la serie de Netflix? - NETFLIX

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, ya ha aterrizado en Netflix. Charlie Hunnam se pone en la piel, nunca mejor dicho, del retorcido asesino que inspiró la creación de personajes que han marcado la historia del cine como Norman Bates, el protagonista de Psicosis, el Buffalo Bill de El silencio de los corderos o Leatherface, el carnicero de La matanza de Texas.

Su figura se ha convertido en todo un infame mito que ha sido objeto de mucha literatura, especulaciones y rumorología, quedando poco clara la línea entre la realidad y la ficción.

Por tanto, y más allá de lo que relata en sus ocho capítulos la serie de Netflix, conviene hacer un repaso a los asesinatos que, efectivamente y sí, cometió Gein en la vida real así como a otros de sus atroces crímenes, que incluyen profanar tumbas o usar piel humana para sus monstruosas creaciones.

ARRESTADO EN 1957

La policía descubrió los crímenes de Gein (o al menos, algunos de ellos) en 1957. Cuando Bernice Worden, la propietaria de una ferretería, desapareció, las sopechas recayeron en él al ser la última persona que se sabe estuvo con ella. Las autoridades encontraron el cadáver de Worden en la granja de Gein, colgado por los pies y mutilado. Su corazón se encontró en una bolsa de plástico. La búsqueda de Worden llevó a la policía a encontrar el cráneo de Mary Hogan, que llevaba desaparecida desde 1954.

Aunque solo está confirmado que asesinara a estas dos mujeres, Gein también fue sospechoso de la desaparición de otras personas, e incluso de niños, que tuvieron lugar en Wisconscin por aquellos años. Georgia Jean Weckler, de 8 años, desapareció en mayo de 1947 y un testigo afirmó haber visto un vehículo similar al de Gein cuando ocurrieron los hechos. También es sospechoso de la desaparición de Evelyn Grace Hartley, de 14 años, que tuvo lugar en octubre de 1953.

Victor Harold Travis y Raymond Burgess, ambos de 42 años, desaparecieron tras ir de caza en la propiedad contigua a la de Gein, después de que este les advirtiera que no fueran allí. James Walsh, vecino de Gein y de 32 años de edad, desapareció en junio de 1954.

OTROS CRÍMENES Y LA OBSESIÓN CON SU MADRE

Un aspecto clave en la vida de Ed Gein fue su relación con su madre, hacia quien desarrolló un vínculo obsesivo tras años de abuso psicológico por parte de ella. Era profundamente religiosa e inculcó a sus hijos una marcada preocupación por mantenerse "puros" y la noción de que las mujeres eran malvadas. Cuando murió, Gein, que era completamente dependiente de ella, conservó su cadáver durante años.

Al inspeccionar el domicilio de Gein, la policía descubrió una verdadera casa de los horrores: muebles forrados de piel humana, cuencos hechos de cráneos de personas e incluso partes de un "traje de mujer" hecho también con piel humana. Según Katherine Ramsland, escritora y profesora de psicología forense, con este "traje" Gein pretendía "convertirse en su madre".

Gein obtenía estas partes del cuerpo humanas profanando tumbas, un crimen que él mismo llegó a confesar, afirmando haber desenterrado nueve sepulturas en tres cementerios distintos. La policía no le creyó hasta que exhumaron los cuerpos y comprobaron que faltaban algunos de ellos.