X-Men 97: Todo lo que debes recordar antes de la temporada 2 de la mejor serie de Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Los diez primeros episodios de X-Men '97 dejaron sin aliento a los fans de los héroes. La temporada 2 de la gloriosa continuación de las aventuras mutantes en clave de animación aterriza, tras dos años de larga espera, en Disney+. Y de cara a los nuevos episodios, se antoja justo y necesario hacer un repaso por algunos de los instantes claves de su anterior entrega.

La temporada 1 de X-Men '97 conquistó a los seguidores marvelitas no por ser únicamente una continuación directa de la mítica serie de los 90, sino también por su enfoque adulto, giros que bebían directamente de los cómics pero salpicados también con revelaciones inesperadas. Algunos de los momentos más memorables fueron el asalto de los Centinelas a Genosha, el viaje vital de Tormenta, la irrupción de Cable, la pérdida de Gambito y, obviamente, la reaparición de Charles Xavier en su sexto episodio.

Sin embargo, más allá de esos acontecimientos, hay otros momentos clave que también conviene tener presentes de cara a la temporada 2 de X-Men '97. Estos son los más importantes.

MAGNETO, DE ENEMIGO A LÍDER DE LOS X-MEN

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Casi un año después de que Charles Xavier abandonara la Tierra al borde de la muerte para partir junto a Lilandra al Imperio Shi'ar al final de la serie original de los 90, en sus volutandes señala a Magneto como el elegido para liderar a los X-Men.

Poco después, las Naciones Unidas lo arrestan para juzgarlo por sus antiguos crímenes. Durante el juicio, un ataque antimutante deja a Tormenta sin sus poderes, mientras Jean Grey da a luz a Nathan. Finalmente, Magneto es indultado e inicia un camino hacia la redención que reaviva su antigua relación con Pícara.

MISTER SINIESTRO REEMPLAZA A JEAN GREY POR SU CLON

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Nathaniel Essex, alias Mister Siniestro, ya había coqueteado con el ADN mutante para sus experimentos. De hecho, logró crear un clon de Jean Grey llamado Madelyne Pryor. Aunque Pryor nunca llegó a debutar en la serie de los 90, sí hubo indicios de su existencia dentro de la trama.

Por eso, su aparición en la temporada 1 de X-Men '97 supuso uno de los grandes giros de la historia, al revelarse que la Jean Grey que acompañaba a los X-Men era en realidad el clon creado por Siniestro para secuestrar a Nathan Summers e infectarlo con un virus tecnoorgánico, lo que obligó a Cíclope y Jean a enviarlo al futuro con Bishop para intentar salvarle la vida.

EL SACRIFICIO DE GÁMBITO DURANTE EL ASALTO A GENOSHA

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Uno de los momentos más memorables y, dicho sea de paso, más devastadores para los fans durante la temporada 1 de X-Men '97 fue el asalto de los Centinelas a Genosha. En un instante, la isla fue arrasada por una descomunal oleada de despiadados Centinelas procedentes de un monstruoso engendro mecánico de tres cabezas al que Gambito bautizó, no sin razón, como "Centinela Godzilla" en el quinto episodio de X-Men '97'.

La invasión se saldó con el exterminio de cientos de mutantes y, tras la aparente muerte de Magneto mientras protegía a Sanguijuela, llegó una de las escenas más desgarradoras de la serie: Gambito moría en brazos de Pícara tras sacrificarse para salvar a la comunidad mutante.

"Cariño, no te siento". Con estas palabras de una desconsolada Pícara, que sujetaba entre sus brazos el cuerpo sin vida de Gambito y un fundido a negro terminaba Recuérdalo, el quinto capítulo de X-Men '97 que forma ya parte del olimpo de las series marvelitas.

LA DERROTA DE BASTIÓN Y LOS X-MEN DESPERDIGADOS POR EL TIEMPO

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El desenlace de la primera temporada cerró con un impacto absoluto. Tras derrotar a Bastión en el décimo y último episodio, el villano supremacista aparentemente muere en una brutal explosión. Además, Magneto une sus fuerzas a las de Xavier para destruir el Asteroide M. Cuando desde la Tierra contemplan cómo la gigantesca estructura se aleja, esta desaparece repentinamente llevándose consigo a la mayoría de los héroes, que quedan dispersados en distintos momentos del tiempo.

Por un lado, el Profesor X, Rondador Nocturno, Magneto, Pícara y Bestia viajan al Antiguo Egipto, donde salvan al joven En Sabah Nur antes de convertirse en Apocalipsis; por otro, Cíclope y Jean Grey son enviados al futuro. En paralelo, el Apocalipsis de la era actual recoge una de las cartas de Gambito entre las ruinas de Genosha, insinuando así su posible resurrección.