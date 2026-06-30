Glorioso cameo de Thor en el nuevo clip de la temporada 2 de X-Men 97 con Cíclope contra los Jinetes de Apocalipsis - MARVEL

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La espera ha terminado. La temporada 2 de X-Men '97 llega a Disney+, y un nuevo clip adelanta un intenso enfrentamiento de Cíclope, Jean Grey y Júbilo contra los Jinetes de Apocalipsis, así como la aparición de un poderoso Vengador: Thor.

El clip arranca con Cíclope, Júbilo, Jean y Nate Summers en el futuro, tratando de contener un ataque de los cuatro jinetes: Peste, Guerra, Hambre y Muerte, mientras llegan los refuerzos. Instantes después entran en escena Forja, Lobezno, Metamorfo y Tormenta para unirse a la lucha.

"Los vientos árticos congelan sus corazones helados", dice Tormenta, convirtiendo en un bloque de hielo a uno de los jinetes. Seguidamente, Thor aparece y lo golpea con su poderoso martillo, dejándolo fuera de combate.

LA APARICIÓN DE THOR

Sin embargo, no es en realidad el poderoso Dios del Trueno. La siguiente escena descubre que Metamorfo ha adoptado la apariencia del Vengador para acabar con su adversario. Entretanto, Forja, junto a Lobezno, en una de sus versiones más salvajes, acaba con Guerra.

A pesar de que se trata de un divertido guiño para los fans, Thor sí ha combatido en varias ocasiones junto a Tormenta, de los X-Men, en los cómics de Marvel. La última de ellas se produjo en el número 4 de Inmortal Thor, a cargo de Al Ewing y publicado en 2023.

No obstante, aunque la fugaz aparición del Dios del Trueno no sea la del auténtico, el tráiler de los nuevos episodios de X-Men 97 ya anticipó la incorporación de nuevos personajes a la serie, como Deadpool y Dazzler.