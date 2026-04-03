Así redefinirá Sadie Sink a Jean Grey de X-Men en en Spider-Man: Brand New Day - NETFLIX/MARVEL/SONY

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day aterrizará en las salas el 31 de julio para abrir un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker (Tom Holland). Las informaciones más recientes parecen haber puesto al descubierto que Sadie Sink redefinirá en la cinta de Destin Daniel Cretton a Jean Grey.

"Creo que hay una diferencia entre informar sobre ciertas cosas durante la preproducción, cuando se está haciendo el casting de una película, y cuando se están haciendo las pruebas de cámara o la película ya se ha rodado", señaló Jeff Sneider a John Rocha a su paso por The Hot Mic antes de entrar en detalles. "Escuché que ella [Sink] interpreta a Jean Grey", añadió.

UNA JEAN GREY RENOVADA

"Todavía están trabajando en los efectos especiales y cosas por el estilo, pero creo que puedes dar por sentado que vamos a ver a una nueva Jean Grey", continuó Sneider, admitiendo que no sabe si la identidad de la heroína está pensada como una gran revelación dentro de la película.

Esto respalda lo que ya venía apuntando en X la cuenta Cryptic4KQual sobre los poderes de Jean Grey en Brand New Day. La publicación iba acompañada de una escena del adelanto en la que una figura encapuchada, de espaldas, eleva las manos como si estuviera usando un don, como controlar la mente de las personas.

Esta imagen dio pie a especular con que se trate de la poderosa telépata encarnada por Sink. La cuenta también sugiere que el aspecto de Grey en el filme, además, será muy fidedigno al del personaje en la serie de X-Men 97.

Jean gets the First Steps Sue treatment. Unlike previous Jean Greys, her powers have some new visual flair to them. More VFX are involved, and it's said to resemble her X-97 counterpart. pic.twitter.com/MgN2K8VNbe — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) March 27, 2026

Sneider también explicó que el plan original para el personaje principal femenino cambió tras los rechazos de Anne Hathaway y Sarah Snook, lo que habría llevado a dar más peso a la poderosa telépata de los X-Men, Jean Grey.

Por su parte, Rocha especuló con la posibilidad de que Keith David, cuya voz se escucha en la versión original del tráiler de Spider-Man: Brand New Day, ocupe ahora ese puesto en la película dando vida a otro ilustre conocido de Peter Parker: el profesor Miles Warren, también conocido como el villano El Chacal, aunque toca esperar para averiguarlo.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, la cinta también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.