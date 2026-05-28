Fecha de estreno y épico tráiler de la temporada 2 de X-Men 97 con Deadpool y Danger - DISNEY+

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

X-Men regresará a Disney+ con su esperada segunda temporada el próximo 1 de julio. Y para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un vibrante tráiler con la presencia de dos inesperadas incorporaciones: Deadpool y Danger.

"Cuesta creer que ya no esté esperándome. Perdí a alguien, a alguien especial", le dice Pícara a Rondador Nocturno, lamentando la muerte de Gambito al comienzo del adelanto. "Los X-Men están desperdigados por el tiempo. En el pasado, al comienzo del reinado del terrible y casi todopoderoso Apocalipsis y en el futuro, en la cúspide de su poder", revela una voz en off a continuación.

Es entonces cuando entra en escena Apocalipsis, dispuesto a atacar a los héroes mutantes justo en su momento de mayor debilidad. "A finales del siglo XX", afirma el temible villano, dejando claro cuándo llevará a cabo su ofensiva contra los X-Men. Acto seguido, una escena muestra a Polaris en la Mansión X de Charles Xavier viendo las fotos de su tiempo con Tormenta, el Hombre de Hielo, Jean Grey, Cíclope y Bestia.

Instantes después, las imágenes muestran a Lobezno y Metamorfo formando equipo, mientras Jean y Scott aparecen luciendo los uniformes inspirados en los cómics de la etapa de Grant Morrison. "Hay que devolver a los X-Men a los años 90", afirma Bishop, al tiempo que una escena revela a Nate Summers interfiriendo en el mecanismo de una máquina y un escenario apocalíptico.

DEADPOOL Y DANGER SE UNEN A LA LUCHA

Es en ese preciso momento cuando otra secuencia presenta a Danger, la IA de los X-Men que controla la instalación de la Mansión X con su cuerpo robótico, así como la intervención de Deadpool en la lucha de los mutantes contra Apocalipsis. "Lucharemos aquí y ahora. Yo creo en los X-Men", dice un optimista Rondador Nocturno, al tiempo que una escena muestra a múltiples integrantes del equipo mutante dispuestos a combatir.

La primera entrega de X-Men 97 no dejó indiferente a nadie. El desenlace mostró la derrota de Bastión y a Magneto uniendo fuerzas con Xavier para destruir el asteroide M. Sin embargo, cuando desde la Tierra contemplan cómo la gigantesca roca se aleja, esta desaparece repentinamente llevándose consigo al grueso de los héroes, que terminan dispersados en distintos momentos del tiempo.