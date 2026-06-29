Marvel resuelve el gran problema de X-Men 97 antes de estrenar la segunda temporada - MARVEL TELEVISION

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

X-Men 97 regresará a Disney+ el próximo 1 de julio con su segunda temporada. Y ya antes de su estreno incluso, uno de sus productores, Larry Houston, ha confirmado que Marvel está trabajando para solucionar el mayor problema de la serie de cara a su tercera y cuarta entrega.

"Confiad en mí, como fan, lo disfrutaréis", aseguró Houston a The Direct. "Afortunadamente, los problemas de producción no volverán a repetirse. Hubo un gran intervalo de tiempo entre la primera y la segunda temporada. Han aprendido la lección, así que con la tercera y la cuarta temporada eso no volverá a pasar... Fue algo puntual", sentenció el productor.

Con estas palabras, Houston confirma que la brecha de lanzamiento entre la temporada 2 y 3 será menor de la que hubo de la primera hasta esta segunda. Además, Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación de Marvel Studios, confirmó que la tercera temporada ya está en producción y que el objetivo del estudio es que, a partir de ahora, la serie estrene una entrega cada año.

REDUCIR LOS PLAZOS DE ESTRENO ENTRE TEMPORADAS BENEFICIA X-MEN 97

Lo más prometedor de los planes de Marvel es que un ritmo de lanzamiento anual podría beneficiar a largo plazo a X-Men 97. El interés por las serie depende en buena medida de mantener la atención de los espectadores. Por tanto, acortar el tiempo de espera entre temporadas contribuiría a fidelizar a la audiencia.

Con una cuarta temporada ya aprobada y una posible quinta en desarrollo, mantener un ritmo de estreno anual podría ser clave para que la serie se mantenga relevante y continúe generando interés entre los fans del UCM.

En este punto, vale la pena señalar que la temporada 1 de X-Men 97 no dejó indiferente a nadie. La segunda, por otra parte, como ya anticipó el tráiler, supondrá además la incorporación de nuevos personajes a la serie como Deadpool y Dazzler.