MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de X-Men '97 aterriza en Disney+ este miércoles 1 de julio (martes 30 de junio para el público de América Latina) dispuesta a repetir el éxito de la primera entrega. Con el equipo de mutantes disperso entre el presente, el pasado y el futuro, los héroes tendrán que reunirse mientras encaran una nueva y devastadora amenaza: Apocalipsis. Pero... ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de X-Men '97 en Disney+?

"La segunda temporada de X-Men '97 continúa la historia del equipo mutante de los X-Men, ahora dividido y disperso a través de distintas épocas, y su lucha por encontrar el camino de regreso a casa. Mientras tanto, en la década de los 90, surgen nuevos enemigos y crece el rechazo hacia los mutantes tras la ausencia de los X-Men", adelanta la sinopsis de la segunda temporada.

Esta nueva entrega de la serie de animación contará con un total de 9 episodios. Tras el estreno de los tres primeros este miércoles 1 de julio, el resto de los capítulos que conforman la temporada 2 de X-Men '97 irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1, 2 y 3: 1 de julio

- Capítulo 4: 8 de julio

- Capítulo 5: 15 de julio

- Capítulo 6: 22 de julio

- Capítulo 7: 29 de julio

- Capítulo 8: 5 de agosto

- Capítulo 9: 12 de agosto

En cuanto al horario del estreno, los tres primeros capítulos de la nueva temporada de X-Men '97 estarán disponibles en Disney+ a las 0:00 horas de este miércoles 1 de julio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de los X-Men llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este miércoles 1 de julio. Una hora antes, a las 8:00 horas, la serie verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA X-MEN '97 EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de los tres primeros capítulos a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando X-Men '97 vuelva a Disney+ para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, los nuevos episodios estarán disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la segunda temporada de la serie de Disney+ a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.